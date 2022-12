Usung Semangat Kolaborasi, Gebyar Korsa Pupuk Kaltim Perkuat Kekompakan dan Solidaritas Antar Karyawan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BONTANG—Penampilan apik band rock kenamaan Kotak di Stadion Mulawarman Bontang, menutup rangkaian Gebyar Korsa Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) tahun 2022, yang telah berjalan hampir dua bulan dalam rangka menyambut HUT ke-45 perusahaan, Minggu (27/11/2022) malam.

Ketua Panitia Gebyar Korsa Pupuk Kaltim Pandu Seta Danurdara, mengungkapkan gebyar korsa tahun ini diikuti delapan kontingen yang diwakili nama produk unggulan Pupuk Kaltim, diantaranya NPK Pelangi, Daun Buah, NPK JOS, Biotara, Biosalin, Biodex, Ecofert dan Amoniak.

Nama kontingen sengaja berbeda dari sebelumnya, karena tidak lagi mewakili kompartemen masing-masing. Namun terdiri dari gabungan berbagai unit kerja lintas kompartemen dan anak perusahaan yang ada di lingkungan Pupuk Kaltim. Selain itu, pemberian nama produk bagi tiap kontingen juga upaya perusahaan untuk lebih memasyarakatkan seluruh jenis produk yang dihasilkan, sehingga makin dikenal secara luas dan mampu meningkatkan brand awareness terhadap Pupuk Kaltim.

"Sejalan dengan tema besar Gebyar Korsa “Collaboration in Harmony”, gabungan unit kerja ini sebagai respresentasi semangat kolaborasi antar seluruh unit kerja untuk mencapai prestasi demi kemajuan perusahaan. Bersama tanpa ada sekat, dan terus melangkah maju sekaligus mencapai prestasi dalam satu kesatuan Pupuk Kaltim,” ujar Pandu.

Dari seluruh tim yang berlaga, tahun ini kontingen Daun Buah berhasil keluar sebagai juara umum dari berbagai cabang yang dipertandingkan. Sementara untuk tuan rumah tahun depan, dipercayakan kepada kontingen Biodex.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi, menyampaikan selamat atas keberhasilan kontingen Daun Buah sebagai juara umum, dan berharap gebyar korsa tahun depan dapat berjalan lebih meriah serta makin mengokohkan rasa persatuan antara karyawan dan seluruh unit kerja.

Hal itu melihat tingginya antusias serta semangat seluruh kontingen tahun ini, yang terus menunjukkan kekompakan hingga keakraban untuk saling mengenal antara keluarga karyawan pabrik dengan non pabrik maupun anak perusahaan.

"Kami menilai tujuan Gebyar Korsa untuk mempererat tali silaturahmi, solidaritas dan kebersamaan keluarga besar Pupuk Kaltim tahun ini sangat berhasil. Untuk itu kami ucapkan selamat atas seluruh pencapaian yang telah diraih," ujar Rahmad.

Dirinya menyebut, gebyar korsa sengaja dihadirkan sebagai ajang memperkuat persaudaraan dan kebersamaan seluruh insan perusahaan, untuk terus meningkatkan semangat kebersamaan dalam mendukung kemajuan Pupuk Kaltim.

Sesuai tema HUT ke-45 Pupuk Kaltim “Stronger Together for Our Future”, seluruh karyawan diharap semakin meningkatkan kekompakan melalui kolaborasi dan semangat solidaritas pada gebyar korsa tahun ini, guna menyambut Pupuk Kaltim yang lebih kuat dan hebat di masa datang.

“Melalui gebyar korsa tahun ini, kita dapat terus membangun semangat kolaborasi dan kebersamaan tanpa ada silo maupun batasan antar unit kerja. Sekaligus meningkatkan solidaritas untuk bersatu menyambut Pupuk Kaltim yang lebih kuat dan hebat,” lanjut Rahmad.

Pada kesempatan itu, seluruh karyawan dan insan Pupuk Kaltim turut memanjatkan doa sebagai wujud belasungkawa atas tragedi gempa bumi di Cianjur Jawa Barat. Dikatakan Rahmad, bencana yang terjadi merupakan duka bersama seluruh anak bangsa, sehingga doa untuk saling dukung dan menguatkan merupakan salah satu perwujudan semangat korsa karyawan Pupuk Kaltim.

"Korsa tidak hanya tentang pertandingan, tapi dengan mendoakan dan membantu sahabat kita disana yang kesusahan juga merupakan semangat korsa," tandas Rahmad.

Dilanjutkan Rahmad, gebyar korsa tahun ini mempertegas semangat kekompakan dan solidaritas seluruh insan perusahaan, sebagai landasan utama Pupuk Kaltim untuk menjadi lebih besar dan kuat. Dirinya pun mengajak seluruh insan perusahaan terus saling dukung dan memberikan kontribusi terbaik, guna menjemput masa depan Pupuk Kaltim yang lebih cemerlang.

“Mari kita terus bahu membahu dalam mendukung kemajuan Pupuk Kaltim. Melalui gebyar korsa tahun ini, kita mampu menunjukkan semangat kolaborasi dan kebersamaan yang kedepannya dapat terus ditingkatkan,” pungkas Rahmad.

