Serikat Pekerja Pegadaian Gelar Tasyakuran HUT ke-23

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian menggelar acara syukuran dalam rangka merayakan HUT Ke-23, yang digelar di Ballroom Pegadaian Tower, Senin (02/10). Mengusung tema “Disruptions Agility”, SP siap menghadapi segala bentuk tantangan dengan mendukung rencana aksi korporasi yang semakin dinamis dan siap menghadapi persaingan di tengah era teknologi yang semakin berkembang.

Ketua Umum SP Pegadaian Ketut Suhardiono mengatakan, HUT Ke-23 SP Pegadaian bukan hanya sekedar perayaan, melainkan menjadi bentuk deklarasi komitmen SP menuju masa depan yang lebih cerah, demi mewujudkan tempat kerja yang adil, nyaman, dan berkembang.

"23 Tahun sudah SP Pegadaian berdiri, dan kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para pekerja pegadaian, serta berkontribusi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan Pegadaian dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam menghadapi segala tantangan Perusahaan kedepan. Kami juga berharap dapat terus menjalin kerjasama yang baik dengan manajemen Pegadaian, Pemerintah, dan semua pihak yang terkait," ujar Ketut.

Sementara itu, Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan mengucapkan selamat kepada Serikat Pekerja Pegadaian yang kini semakin dewasa memasuki usianya yang Ke-23 tahun. Damar berharap, SP dapat terus menjadi garda terdepan untuk memajukan perusahaan sekaligus menjadi penyambung komunikasi yang objektif antara karyawan dengan manajemen demi mewujudkan perusahaan yang berdaya saing.

“Sebagai mitra strategis pegadaian, kami berharap SP Pegadaian dapat terus berkembang untuk membantu mewujudkan visi dan misi perusahaan sebagai The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat. Adapun kunci utamanya kita harus efektif, adaptif dan kontributif agar perusahaan semakin maju dan mampu bertahan di segala medan tantangan yang ada,” ucap Damar.

Rangkaian Perayaan HUT ke-23 SP Pegadaian dimeriahkan secara sederhana dengan doa bersama, pemotongan tumpeng dan juga penyerahan santunan kepada yayasan sosial.

Ketua Pelaksana kegiatan HUT SP Pegadaian 2023 Marshall Aritonang berharap, acara ini akan memperkuat solidaritas di antara anggota Serikat Pekerja Pegadaian, dan menjadi motivasi bagi Serikat Pekerja untuk bekerja keras demi mencapai tujuan yang lebih besar dalam masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News