Pertamina Raih Penghargaan Indonesian Green & Sustainable Companies Award

Bisnis.com, BALIKPAPAN—PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendapatkan penghargaan Indonesia Green & Sustainable Companies Award (IGSCA) 2022 yang diadakan oleh SWA Media Group. Melalui penghargaan ini SWA Media Group mendorong perusahaan agar mampu menerapkan bisnis yang mengusung konsep go green dan berkelanjutan.

Group Chief Editor SWA Media, Kemal E. Gani mengungkapkan bahwa apresiasi ini merupakan komitmen SWA Media untuk mendukung iklim bisnis yang ramah lingkungan. “Penghargaan ini adalah pengembangan dari penghargaan sebelumnya yakni Indonesia Green Companies Achievement, yang telah 8 kali diselenggarakan,” jelas Kemal.

Adapun, kriteria penilaian IGSCA terdiri dari aspek Ekonomi Berkelanjutan, Inklusi Sosial, Kesejahteraan dan Kenyamanan Karyawan, Pengelolaan Lingkungan, serta Standar Etika dan Kepatuhan (Compliance). Dewan Juri menetapkan 10 perusahaan dengan nilai tertinggi yang menerima penghargaan IGSCA 2022 dan tiga perusahaan yang mendapatkan penghargaan khusus.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan berhasil menjadi salah satu pemenang IGSCA 2022, yang diumumkan melalui webinar, Kamis (12/5) lalu. Webinar diawali oleh sambutan dari Dr. Sonny Keraf, Menteri Negara Lingkungan Hidup RI (1999-2001) yang juga Juri IGSCA 2022, kemudian dilanjutkan oleh materi ‘Corporate Citizenship: Strategi Mengoptimalkan Implementasi ESG’, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Emil Salim, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI (1978 – 1993).

Executive General Manager Regional Kalimantan Freddy Anwar menyampaikan komitmennya atas penghargaan yang diterima Pertamina. “Terima kasih kepada SWA Media atas penghargaan yang diberikan, tentunya ini menjadi sebuah pengingat bagi kami untuk terus berdedikasi bagi masyarakat dan lingkungan”, ujar Freddy yang pada kesempatan tersebut, turut memberikan materi dengan tema Becoming Champion in Retail, Trading & Distribution Industry by Implementing Green & Sustainable Business.

Melalui topik tersebut, Freddy membagikan strategi bisnis Pertamina di bidang retail yang turut memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan melalui berbagai kegiatan CSR yang berkelanjutan. “Salah satu program unggulan kami yakni program Better, Balikpapan Energi Terbarukan, dimana kami mengajak masyarakat untuk mengelola limbah rumah tangganya yang bisa ditukar ke produk BBM dan LPG berkualitas melalui outlet Pandora (Pusat Industri Daur Oelang Rumahan) yang dicetus Program Better,” tutupnya.

