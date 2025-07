Event Dekranas Dongkrak Bisnis Rental Mobil di Balikpapan

Bisnis.com, SAMARINDA – Permintaan layanan rental mobil di Balikpapan melonjak jelang penyelenggaraan HUT Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 11 Juli 2025.

Menurut penuturan dari sejumlah pelaku usaha rental Balikpapan, kapasitas kendaraan besar hampir habis dipesan dari berbagai penjuru nusantara, khususnya untuk kendaraan seperti HiAce dan medium bus.

Manajer Marketing Rajatransit Rynda Maya, menyatakan bahwa perusahaannya mengalami lonjakan reservasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

"Permintaan mobil luar biasa banyak, hampir semua unit kami habis, terutama jenis kendaraan besar seperti HiAce dan medium bus," kata Rynda Maya dalam keterangan resmi kepada media, Rabu (2/7/2025).

Untuk mengakomodir tingginya permintaan, Rajatransit telah mengerahkan total 30 unit kendaraan dengan berbagai tipe, mulai dari Toyota Avanza hingga kendaraan premium seperti Mitsubishi Pajero, dan medium bus.

Namun, kapasitas internal perusahaan yang hanya memiliki 25 unit ternyata tidak mencukupi kebutuhan pasar.

"Kami juga berkoordinasi dengan rekanan karena unit kami sendiri sudah full tersewa di event ini," ucap Rynda.

Dia mengklaim, pihaknya tetap mempertahankan tarif standar meski mendapatkan lonjakan permintaan tinggi.

Harga yang diterapkan berkisar antara Rp700.000 hingga Rp850.000 untuk unit Avanza, Rp1 juta hingga Rp1,15 juta untuk Innova Reborn, dan Rp4 juta sampai dengan Rp4,5 juta untuk medium bus.

Dalam rangka memberikan value proposition yang kompetitif, Rajatransit mengemas seluruh layanannya dalam konsep all-inclusive.

"Semua layanan untuk event ini kami kemas all-in. Jadi sudah termasuk sopir, BBM, dan parkir. Layanan berlaku 12 jam, selebihnya dikenakan biaya overtime," jelas Rynda.

Dia mengungkapkan, pola mobilitas yang dominan teridentifikasi di rute Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju berbagai destinasi strategis di Balikpapan, termasuk Dome sebagai venue utama, serta ke wilayah Samarinda.

Sementara itu, Rahmatullah, salah satu pengusaha rental independen, mengakui bahwa momentum Dekranas merupakan berkah tersendiri bagi industri transportasi lokal.

"Momen seperti ini sangat menguntungkan bagi kami. Saat ini saja sudah ada 12 unit yang dipesan dari luar daerah, seperti Jawa," ungkapnya.

Komposisi pemesanan yang diterimanya terdiri dari 2 unit HiAce dan 10 unit Innova untuk durasi penggunaan 3 hari penuh di dalam Kota Balikpapan.

Artinya, preferensi konsumen tertuju pada kendaraan berkapasitas sedang hingga besar untuk mengakomodasi kebutuhan rombongan.

Rahmatullah merinci, segmen premium Toyota Alphard menjadi primadona dengan tarif sewa mencapai Rp5 juta per hari, diikuti HiAce pada kisaran Rp2,2 hingga 2,5 juta per hari, dan Innova Rp1,5-1,8 juta per hari.

"Biasanya yang paling banyak dicari itu HiAce karena rombongan tidak mau terpisah," ucapnya.

Guna meminimalisir risiko bisnis, Rahmatullah menerapkan skema Down Payment (DP) sebesar 50-60% dari total nilai kontrak.

Paket layanan yang ditawarkan mencakup airport transfer, hotel shuttle, hingga antar-jemput ke lokasi kegiatan dengan fasilitas pelengkap berupa refreshment dan air minum.

Berdasarkan track record yang dimiliki, pada event besar sebelumnya seperti perayaan Agustusan, Rahmatullah mengaku pernah mengelola hingga 23 unit kendaraan secara simultan, yang terdiri dari 15 unit Innova, 6 unit Pajero, dan 2 unit HiAce.

Dia menuturkan para pengusaha rental di Balikpapan saling menunjukkan solidaritas yang menguntungkan meski berkompetisi secara bisnis.

"Kami saling koordinasi, kalau ada permintaan mendadak, teman-teman rental lain siap bantu supaya semua kebutuhan kendaraan bisa terpenuhi," pungkasnya.