Balikpapan Deflasi 0,01%, Penajam Paser Utara Inflasi Tinggi

Balikpapan mengalami deflasi 0,01% pada Juli 2025, didorong oleh penurunan tarif angkutan udara dan peningkatan pasokan hortikultura. Sebaliknya, Penajam Paser Utara mencatat inflasi 0,88% akibat kenaikan harga tomat dan cabai rawit.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 13:51
Pemandangan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur./Pemkot Balikpapan
Pemandangan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur./Pemkot Balikpapan
Ringkasan Berita
  • Kota Balikpapan mengalami deflasi 0,01% pada Juli 2025, terutama dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara dan normalisasi distribusi air kemasan.
  • Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat inflasi tinggi 0,88% pada periode yang sama, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama.
  • Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berencana mengintensifkan strategi pengendalian inflasi, termasuk pemantauan harga dan penguatan kerja sama antardaerah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kota Balikpapan mencatatkan fenomena deflasi 0,01% pada Juli 2025, kontras dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang justru mengalami inflasi tinggi 0,88% pada periode yang sama. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan secara tahunan Kota Minyak masih mencatat inflasi 1,85%, lebih rendah dari angka nasional 2,37% dan gabungan 4 kota di Provinsi Kaltim yakni 2,08%. 

"Inflasi tahun kalender Januari hingga Juli 2025 mencapai 2,15%, atau masih dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5%±1%," kata Robi Ariadi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025). 

Dia menambahkan, kelompok transportasi menjadi motor penggerak deflasi Balikpapan dengan kontribusi 0,23%. 

Robi menyebutkan, 5 komoditas penyumbang deflasi terdiri dari angkutan udara, air kemasan, kacang panjang, bayam, dan sawi hijau.

Penurunan tarif angkutan udara dipicu kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan diskon 6% yang berlaku Juni hingga Juli 2025.

Tak hanya itu, normalisasi distribusi air kemasan turut menyumbang penurunan harga. 

Selanjutnya, komoditas hortikultura seperti kacang panjang, bayam, dan sawi ikut mengalami penurunan harga akibat peningkatan pasokan dan kelancaran distribusi.

Di sisi lain, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi sumber tekanan inflasi dengan andil 0,15%. 

"Lima komoditas penyumbang inflasi tertinggi meliputi tomat, cabai rawit, beras, bawang merah, dan mobil," tuturnya. 

Kondisi cuaca turut menjadi biang keladi kenaikan harga hortikultura. 

Robi menjelaskan hujan berkepanjangan membatasi produksi tomat, sementara kemarau basah di sentra produksi Sulawesi dan Jatim mengakibatkan kelangkaan cabai rawit dan bawang merah.

Adapun kenaikan harga mobil dipicu kebijakan distributor seiring kenaikan BBM per 1 Juli 2025.

Berbeda 180 derajat dengan Balikpapan, Kabupaten PPU justru mencatat inflasi 0,88% pada Juli 2025. 

Inflasi tahunan mencapai 3,26% dan melampaui angka nasional dan regional. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau berkontribusi 0,82% terhadap inflasi di PPU.

Robi menjelaskan, 5 komoditas penyumbang inflasi tertinggi di PPU adalah tomat, cabai rawit, semangka, daging ayam ras, dan beras.

Sebaliknya, ikan layang/benggol, sawi hijau, buncis, kangkung, dan ketimun menjadi penyumbang deflasi akibat peningkatan pasokan dan periode tangkap ikan pelagis.

Lebih jauh, Robi mengungkapkan dalam survei konsumen Juli 2025 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Balikpapan tercatat 134,5, meski turun dari 137,3 pada Juni 2025. 

Angka di atas 100 ini mencerminkan optimisme yang masih terjaga meskipun sedikit melemah.

"Optimisme konsumen yang tetap kuat juga terkonfirmasi oleh keyakinan," ujar Robi.

Prakiraan hujan berkelanjutan di sentra produksi dan gelombang laut tinggi berpotensi mengganggu pasokan komoditas pertanian dan perikanan. 

Kondisi ini diperparah permintaan yang tetap kuat seiring optimisme konsumen yang terjaga.

Sebagai respons, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan mengintensifkan 5 strategi utama, yaitu pemantauan harga berkala, identifikasi dan mitigasi risiko, penguatan kerja sama antardaerah, operasi pasar rutin, dan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan.

Dia menuturkan Bank Indonesia berkomitmen menyinergikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga inflasi dalam rentang sasaran 2025 sebesar 2,5%±1%, sekaligus mengimplementasikan roadmap pengendalian inflasi daerah 2025-2027.

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Taufan Bara Mukti

Kaltim Anteng dari Gejolak Inflasi Nasional pada Juli 2025
Bisnis Kalimantan
3 jam yang lalu

Kaltim Anteng dari Gejolak Inflasi Nasional pada Juli 2025

Balikpapan Deflasi 0,01%, Penajam Paser Utara Inflasi Tinggi
Bisnis Kalimantan
4 jam yang lalu

Balikpapan Deflasi 0,01%, Penajam Paser Utara Inflasi Tinggi

Pemkot Balikpapan Kebut PBJ 2025, ASB Non-Fisik Disiapkan
Kabar Kalimantan
5 jam yang lalu

Pemkot Balikpapan Kebut PBJ 2025, ASB Non-Fisik Disiapkan

Balikpapan Buat Standar Harga Kegiatan Non-Fisik Lewat ASB
Bisnis Kalimantan
5 jam yang lalu

Balikpapan Buat Standar Harga Kegiatan Non-Fisik Lewat ASB

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras
Bisnis Kalimantan
23 jam yang lalu

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras

