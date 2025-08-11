Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras

Ritel di Balikpapan batasi pembelian beras premium untuk cegah panic buying meski stok aman. Pembatasan berlaku untuk kemasan 5kg dan 10kg per konsumen.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 19:04
Share
Sejumlah pelaku usaha ritel dan distributor besar di Balikpapan menerapkan kebijakan pembatasan pembelian beras premium untuk mencegah terjadinya panic buying. / BISNIS-Fitri Sartina Dewi.
Sejumlah pelaku usaha ritel dan distributor besar di Balikpapan menerapkan kebijakan pembatasan pembelian beras premium untuk mencegah terjadinya panic buying. / BISNIS-Fitri Sartina Dewi.
Ringkasan Berita
  • Pelaku usaha ritel di Balikpapan membatasi pembelian beras premium untuk mencegah panic buying di tengah isu kelangkaan pasokan.
  • Stok beras di Balikpapan dinyatakan aman dengan distribusi yang terkendali, meskipun sempat mengalami fluktuasi pasokan.
  • Koordinasi dengan pemasok dan pembatasan pembelian dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras meski permintaan meningkat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sejumlah pelaku usaha ritel dan distributor besar di Balikpapan menerapkan kebijakan pembatasan pembelian beras premium untuk mencegah terjadinya panic buying di tengah isu kelangkaan pasokan yang beredar di masyarakat. 

Kendati demikian, para pelaku usaha menegaskan bahwa stok beras di Kota Minyak masih dalam kondisi aman dan terkendali.

Langkah antisipasi ini diambil setelah muncul kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan beras premium yang sempat mengalami fluktuasi dalam beberapa hari terakhir. 

Namun, kondisi tersebut tidak lantas membuat para retailer kehilangan kendali atas distribusi komoditas pangan strategis ini.

Direktur Yova Supermarket, Jefri Yova Cahyali, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini memiliki stok beras mencapai 3,6 ton yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen selama sekitar satu minggu ke depan. 

Sebagai bentuk kehati-hatian, manajemen toko memberlakukan pembatasan pembelian hanya untuk kemasan 5 kilogram dan 10 kilogram per konsumen.

Baca Juga

"Pembatasan ini untuk mencegah panic buying, bukan untuk menimbun. Memang sempat kosong 2 sampai 3 hari, tapi setelah pasokan masuk, stok kembali aman," kata Jefri Yova di Balikpapan, Senin (11/8/2025).

Tak hanya itu, Jefri menambahkan pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan para pemasok guna memastikan alur distribusi berjalan dengan lancar. 

Upaya tersebut dilakukan agar ketersediaan beras tetap terjaga meski permintaan pasar mengalami peningkatan signifikan.

Setali tiga uang, Pemilik UD Gunung Sari, Yudi Hartanto, menyebutkan bahwa gudangnya saat ini menampung stok beras hingga 75 ton.

Jumlah itu dinilai mencukupi untuk memenuhi permintaan pasar selama 3 minggu mendatang.

Adapun harga beras premium yang ditawarkan di tingkat distributor adalah Rp395.000 per karung 25 kilogram dan Rp81.000 per karung 5 kilogram. 

Yudi juga menerapkan sistem pembatasan pembelian dengan ketentuan maksimal 1 karung untuk ukuran 25 kilogram dan maksimal 3 karung untuk kemasan 5 kilogram per konsumen.

"Harga dari pemasok sekarang Rp14.900 per kilogram, ditambah ongkos angkut Rp700, jadi Rp15.600 per kilogram. Kenaikan ini sudah terasa sejak awal Juni," ucap dia. 

Lebih lanjut, kedua pelaku usaha tersebut optimistis bahwa dengan adanya stok besar di tingkat distributor, ditambah dengan pasokan dari Perum Bulog yang mencapai sekitar 8.000 ton, ketersediaan beras di Balikpapan masih dapat diandalkan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

"Kalau belanja sesuai kebutuhan, stok di kota ini akan selalu cukup," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire
Premium
3 jam yang lalu

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health
Premium
4 jam yang lalu

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok

Pemkot Balikpapan Dorong Wirausaha Muda Lewat Kopi

Pemkot Balikpapan Dorong Wirausaha Muda Lewat Kopi

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Ombudsman: Omzet Pedagang Beras di Cipinang Anjlok Gegara Oplosan

Ombudsman: Omzet Pedagang Beras di Cipinang Anjlok Gegara Oplosan

Bapanas Guyur 12.000 Ton Beras Murah per Hari hingga Akhir 2025

Bapanas Guyur 12.000 Ton Beras Murah per Hari hingga Akhir 2025

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras
Bisnis Kalimantan
6 jam yang lalu

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok
Kabar Kalimantan
9 jam yang lalu

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok

Terbesar Ketiga Nasional, Segini Dana Transfer Kalimantan
Bisnis Kalimantan
10 Agt 2025 | 18:24 WIB

Terbesar Ketiga Nasional, Segini Dana Transfer Kalimantan

Pemprov Kaltim Jembatani Ekspor Kaltara Lewat Balikpapan
Bisnis Kalimantan
10 Agt 2025 | 17:49 WIB

Pemprov Kaltim Jembatani Ekspor Kaltara Lewat Balikpapan

Ambisi Kaltim Geser Riau untuk jadi Raja CPO Nasional 3 Tahun Ke Depan
Kabar Kalimantan
09 Agt 2025 | 08:47 WIB

Ambisi Kaltim Geser Riau untuk jadi Raja CPO Nasional 3 Tahun Ke Depan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok

2

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemkot Balikpapan Sidak 3 Distributor Beras Merespons Kelangkaan Stok

2

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras