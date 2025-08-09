Bisnis Indonesia Premium
Pemkot Balikpapan Dorong Wirausaha Muda Lewat Kopi

Pemkot Balikpapan dorong wirausaha muda lewat kopi untuk kembangkan UMKM dan ekonomi kreatif, fokus pada kreativitas dan inovasi generasi muda.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 08:04
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berupaya mendorong generasi muda berani terjun sebagai pelaku ekonomi, salah satunya lewat wirausaha kopi. / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berupaya mendorong generasi muda berani terjun sebagai pelaku ekonomi, salah satunya lewat wirausaha kopi. / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Pemkot Balikpapan mendorong generasi muda untuk berwirausaha melalui industri kopi sebagai bagian dari upaya memajukan ekonomi lokal.
  • Festival Kopi Balikpapan diadakan untuk mempromosikan pelaku usaha kopi dan menanamkan nilai kerja keras, kreativitas, serta entrepreneurship di kalangan anak muda.
  • Fokus utama Pemkot adalah mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif dengan menciptakan mental wirausaha yang berani memulai usaha dan mendukung produk lokal.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berupaya mendorong generasi muda berani terjun sebagai pelaku ekonomi, salah satunya lewat wirausaha kopi.

Hal ini disampaikan dalam Festival Kopi Balikpapan yang bertujuan mempromosikan dan memajukan pelaku usaha kopi di Kalimantan Timur.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Balikpapan, Neny Dwi Winahyu, menyatakan bahwa saat ini persaingan ekonomi semakin terbuka.

"Melalui kopi, kita belajar tentang nilai kerja keras, kreativitas, dan inovasi. Mulai dari petani kopi, pengolah, peracik, hingga pemasar, semuanya memerlukan dedikasi dan semangat entrepreneurship," kata Neny Dwi Winahyu di Balikpapan, Jumat (8/8/2025).

Namun, lanjutnya, tantangan utama kini terletak pada perubahan pola pikir generasi muda. 

Pemkot Balikpapan menginginkan terciptanya mental wirausaha di mana anak muda tidak ragu memulai usaha, tidak malu mencoba, dan tidak takut gagal.

Dia mengungkapkan pihaknya menaruh perhatian besar terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif, khususnya di kalangan generasi muda. 

Fokus utama diarahkan pada penciptaan jiwa-jiwa kreatif yang mampu menggerakkan roda ekonomi dari akar rumput.

Pasalnya, pembangunan tidak hanya memerlukan infrastruktur fisik, tetapi juga sumber daya manusia yang inovatif.

Dia mengajak seluruh masyarakat Balikpapan untuk mendukung gerakan bangga terhadap produk lokal, khususnya produk anak muda. 

Upaya ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Taufan Bara Mukti

Topik

Ada 87.000 UMKM di Balikpapan, 25 Siap Ekspor

Ada 87.000 UMKM di Balikpapan, 25 Siap Ekspor

Penentuan Harga Beras di Balikpapan Terbentur Dilema HET dan Margin Pedagang

Penentuan Harga Beras di Balikpapan Terbentur Dilema HET dan Margin Pedagang

Pemkot Balikpapan Cari Pengibar Bendera One Piece, Khawatir Konflik Sosial

Pemkot Balikpapan Cari Pengibar Bendera One Piece, Khawatir Konflik Sosial

Balikpapan Fokus TPST di 2025, Insinerator Rp8 Miliar Tunggu Giliran

Balikpapan Fokus TPST di 2025, Insinerator Rp8 Miliar Tunggu Giliran

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Harga Kopi Petani Sumsel Masih Fluktuatif Meski Ekspor Melonjak

Harga Kopi Petani Sumsel Masih Fluktuatif Meski Ekspor Melonjak

Jelajah Pesona Jabar: Perjalanan Ulfa Setelah Resign dan Kembangkan RM Tepi Sungai

Jelajah Pesona Jabar: Perjalanan Ulfa Setelah Resign dan Kembangkan RM Tepi Sungai

Geliat Anak Muda Forbes 30 Under 30 Asia 2025 Menciptakan Peluang Kerja

Geliat Anak Muda Forbes 30 Under 30 Asia 2025 Menciptakan Peluang Kerja

Ambisi Kaltim Geser Riau untuk jadi Raja CPO Nasional 3 Tahun Ke Depan
Kabar Kalimantan
9 menit yang lalu

Ambisi Kaltim Geser Riau untuk jadi Raja CPO Nasional 3 Tahun Ke Depan

Pemkot Balikpapan Dorong Wirausaha Muda Lewat Kopi
Bisnis Kalimantan
52 menit yang lalu

Pemkot Balikpapan Dorong Wirausaha Muda Lewat Kopi

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY
Bisnis Kalimantan
07 Agt 2025 | 15:31 WIB

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY

Ada 87.000 UMKM di Balikpapan, 25 Siap Ekspor
Bisnis Kalimantan
07 Agt 2025 | 12:05 WIB

Ada 87.000 UMKM di Balikpapan, 25 Siap Ekspor

Penentuan Harga Beras di Balikpapan Terbentur Dilema HET dan Margin Pedagang
Bisnis Kalimantan
07 Agt 2025 | 07:12 WIB

Penentuan Harga Beras di Balikpapan Terbentur Dilema HET dan Margin Pedagang

