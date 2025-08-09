Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ambisi Kaltim Geser Riau untuk jadi Raja CPO Nasional 3 Tahun Ke Depan

Kaltim berambisi menggeser Riau sebagai produsen CPO terbesar dalam 3 tahun ke depan. Intip strateginya
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 08:47
Share
Foto aerial perkebunan sawit di Riau. Bisnis/Himawan L Nugraha
Foto aerial perkebunan sawit di Riau. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Gubernur Rudy Mas'ud menargetkan Kalimantan Timur (Kaltim) menggeser dominasi Riau sebagai produsen minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar Indonesia dalam tiga tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Riau selama ini menduduki peringkat teratas nasional.

"Kalau Kaltim bisa nomor satu [produksi CPO], kenapa harus menjadi nomor dua atau nomor lima," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).

Kendati demikian, realisasi target ambisius tersebut menghadapi tantangan signifikan berupa ribuan hektar lahan perkebunan yang masih terbengkalai. 

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah provinsi, Kaltim saat ini memiliki sekitar 1,47 juta hektar perkebunan kelapa sawit dengan potensi ekspansi hingga dua juta hektar.

Lebih lanjut, Rudy mengidentifikasi permasalahan mendasar yang menghambat optimalisasi sektor perkebunan. 

Baca Juga

"Jangan ada lahan-lahan sawit tidak digarap, segera konsolidasi. Kalau ada lahan tidur, cari apa permasalahan dan kendalanya," jelasnya.

Dia menegaskan pihaknya siap berkolaborasi mengatasi berbagai kendala struktural. 

"Kalau masalah infrastruktur, masalah tenaga kerja, kita duduk bersama bagaimana mencarikan solusinya. Sayang kalau ada lahan atau areal yang tidur tidak dimanfaatkan," tegasnya.

Namun, optimisme Rudy tidak lepas dari realitas persaingan ketat dengan provinsi-provinsi penghasil CPO lainnya terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktivitas per hektar.

Dari sisi ekonomi global, dia menyoroti peluang besar yang tersedia mengingat meningkatnya permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif. 

"Perusahaan yang tergabung dalam Gapki harus bisa mengambil kesempatan," harapnya.

Sementara itu, dia menegaskan upaya revitalisasi lahan tidur menjadi fokus utama strategi jangka pendek. 

"Lahan-lahan itu harus dimanfaatkan sesegera mungkin," terang Rudy.

Adapun, evaluasi terhadap status Hak Guna Usaha (HGU) akan menjadi instrumen penting dalam proses akselerasi ini. 

"Kami akan berkomunikasi dengan kepala daerahnya agar dicarikan solusi. Ini penting agar tidak ada lagi lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang tidur," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

The Startup Gambit: How Hary Tanoe’s Heir is Shaping Indonesia’s Digital Future
Premium
4 jam yang lalu

The Startup Gambit: How Hary Tanoe’s Heir is Shaping Indonesia’s Digital Future

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Strong Showing for Palm Oil Issuers, from TAPG and SMAR to LSIP and SIMP

Strong Showing for Palm Oil Issuers, from TAPG and SMAR to LSIP and SIMP

Sinyal Tekanan Harga CPO dari Malaysia, Emiten Sawit Grup Astra hingga Sinar Mas Kena Efek Domino?

Sinyal Tekanan Harga CPO dari Malaysia, Emiten Sawit Grup Astra hingga Sinar Mas Kena Efek Domino?

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY

Bulog Kaltimra Tepis Krisis Beras, Stok Nyaris 25.000 Ton

Bulog Kaltimra Tepis Krisis Beras, Stok Nyaris 25.000 Ton

Harga TBS Sawit Kaltim Periode II Juli 2025 Dipatok Rp3.111 per Kg

Harga TBS Sawit Kaltim Periode II Juli 2025 Dipatok Rp3.111 per Kg

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ambisi Kaltim Geser Riau untuk jadi Raja CPO Nasional 3 Tahun Ke Depan
Kabar Kalimantan
8 menit yang lalu

Ambisi Kaltim Geser Riau untuk jadi Raja CPO Nasional 3 Tahun Ke Depan

Pemkot Balikpapan Dorong Wirausaha Muda Lewat Kopi
Bisnis Kalimantan
51 menit yang lalu

Pemkot Balikpapan Dorong Wirausaha Muda Lewat Kopi

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY
Bisnis Kalimantan
07 Agt 2025 | 15:31 WIB

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY

Ada 87.000 UMKM di Balikpapan, 25 Siap Ekspor
Bisnis Kalimantan
07 Agt 2025 | 12:05 WIB

Ada 87.000 UMKM di Balikpapan, 25 Siap Ekspor

Penentuan Harga Beras di Balikpapan Terbentur Dilema HET dan Margin Pedagang
Bisnis Kalimantan
07 Agt 2025 | 07:12 WIB

Penentuan Harga Beras di Balikpapan Terbentur Dilema HET dan Margin Pedagang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemkot Balikpapan Dorong Wirausaha Muda Lewat Kopi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemkot Balikpapan Dorong Wirausaha Muda Lewat Kopi