Rayakan HUT Ke-45, Pupuk Kaltim Usung Semangat Kebersamaan

Bisnis.com, BONTANG—Mengusung tema Stronger Together For Our Future, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menggelar malam puncak peringatan HUT ke-45 Tahun dengan menghadirkan hiburan bagi karyawan dan keluarga besar perusahaan serta masyarakat Bontang di Stadion Mulawarman Bontang, Rabu (7/12/2022) malam.

Bersama jajaran Direksi dan Manajemen Pupuk Kaltim, malam puncak HUT ke-45 ini turut dihadiri jajaran Dewan Komisaris perusahaan, perwakilan Pupuk Indonesia, Pemerintah Kota dan DPRD Bontang, serta seluruh unsur masyarakat dan stakholder terkait lainnya.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi menyampaikan seiring usia 45 tahun perjalanan Pupuk Kaltim dalam mendukung sektor pertanian nasional, seluruh insan perusahaan diharap dapat terus meningkatkan semangat kebersamaan serta kekompakan dalam menyongsong masa depan yang lebih cemerlang.

Terlebih di fase 40 tahun kedua pertumbuhan perusahaan, Pupuk Kaltim terus berfokus dengan berbagai inovasi dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjawab tantangan global. "Dengan semangat HUT ke-45 tahun ini, seluruh insan Pupuk Kaltim dapat terus bersatu dalam kebersamaan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik," kata Rahmad.

Menurut Rahmad, kekompakan seluruh insan perusahaan menjadi modal utama Pupuk Kaltim dalam menghadapi tantangan sekaligus menangkap setiap peluang yang ada. Segala pencapaian dalam satu tahun terakhir pun menjadi momentum bagi Pupuk Kaltim dalam menandai babak baru pertumbuhan perusahaan, yang mampu mencetak sejarah dengan kinerja terbaik selama Pupuk Kaltim berdiri.

Seluruh capaian ini diharap dapat terus ditingkatkan, sehingga Pupuk Kaltim semakin berkembang serta memberikan kontribusi yang jauh lebih signifikan terhadap pembangunan bangsa dan negara. Khususnya di sektor pertanian, dengan menghadirkan pupuk berkualitas dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Begitu juga dengan masyarakat dan seluruh stakholder terkait, terima kasih atas segala dukungan bagi Pupuk Kaltim selama ini. Kami berkomitmen akan terus menjadi perusahaan terdepan dalam memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara," tandas Rahmad.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan selamat atas segala pencapaian Pupuk Kaltim di usia ke-45 tahun, yang diharap semakin meningkatkan kinerja dalam mendukung sektor pertanian nasional melalui penyediaan pupuk berkualitas. Dirinya pun mengimbau Pupuk Kaltim dapat terus berinovasi dalam menjawab tantangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui produk dan layanan berkualitas serta meningkatkan manfaat di segala bidang.

"Terus berkomitmen dalam mendukung kemajuan sektor pertanian nasional, sekaligus menjadi perusahaan pupuk terdepan melalui berbagai inovasi. Kami ucapkan selamat atas segala capaian Pupuk Kaltim di usia ke-45 tahun ini," ujar Erick.

Senada, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pun berharap Pupuk Kaltim dapat terus mengambil peran dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian dalam negeri, serta kesejahteraan petani melalui berbagai program yang telah direalisasikan. Dirinya menilai Pupuk Kaltim memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan sektor pertanian, melihat banyaknya kontribusi yang dijalankan. Hal ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap penguatan pembangunan ekonomi Indonesia melalui

Menurut Syahrul, berbagai upaya dalam mendukung ketahanan pangan dan menyuburkan negeri melalui produk berkualitas, merupakan salah satu wujud kontribusi Pupuk Kaltim terhadap penguatan pembangunan dan ekonomi bangsa yang diharap mampu semakin tumbuh seiring meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

"Dengan semangat yang tinggi dari insan Pupuk Kaltim, diharap produktivitas pertanian nasional turut berkembang melalui kontribusi dan amanah yang dijalankan. Semoga dengan dukungan Pupuk Kaltim, sektor pertanian kita akan semakin kuat dan maju," tutur Syahrul.

Berbagai ucapan pun mengalir dari sejumlah pejabat negara lainnya, mulai dari Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Pangkostrad Maruli Simanjuntak.

