Peringati BK3N 2023, Pupuk Kaltim Gelar Seminar P2HIV/AIDS dan Defensive Riding Bagi Pelajar Bontang

Bisnis.com, BONTANG--Mengisi Peringatan Bulan K3 Nasional (BK3N) 2023, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menggelar seminar P2HIV/Aids dan Defensive Riding, bagi ratusan pelajar tingkat SMA Sederajat di Kota Bontang. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim, Selasa (24/1/2023).

Ketua Pelaksana BK3N 2023 Pupuk Kaltim Bondar Priandono mengungkapkan kegiatan ini kesinambungan upaya Pupuk Kaltim dalam mengedukasi masyarakat khususnya remaja produktif usia sekolah, akan pentingnya memahami tumbuh kembang diri secara fisik maupun pola pikir, karena remaja merupakan usia rentan untuk terpengaruh berbagai hal baru yang bisa saja mengarah pada konsekuensi negatif.

Melalui kegiatan ini, para peserta bisa mendapat pengetahuan tambahan terkait tumbuh kembang remaja, serta mampu membentengi diri dari potensi negatif seperti penyebaran HIV/AIDS maupun narkotika dengan menjaga diri dan pergaulan secara baik.

“Begitu juga dengan Defensive Riding sebagai upaya meningkatkan awareness bagi para pelajar, agar kedepan makin patuh terhadap aturan dalam berlalu lintas serta mengedepankan aspek keselamatan saat berkendara," ujar Bondar.

Seminar ini pun upaya perusahaan mendukung tercapainya 3 zero terkait HIV/AIDS di tahun 2030, yakni zero kasus infeksi baru HIV, zero diskriminasi ODHA, dan zero kematian akibat HIV/AIDS. Dari hal tersebut remaja Kota Bontang diharap mampu mengedepankan tenggang rasa serta menekan diskriminasi terhadap ODHA sekaligus memberikan dukungan agar mereka tetap semangat menjalani hidup.

"Pupuk Kaltim terus mengajak seluruh pihak untuk turut berperan dalam mendukung tumbuh kembang anak dan remaja, agar generasi produktif yang berkarakter mampu tercipta sebagai bagian pembangunan sumberdaya manusia di Kota Bontang," tambah Bondar.

Wali Kota Bontang Basri Rase mengapresiasi peran serta Pupuk Kaltim dalam mendukung tumbuh kembang remaja melalui edukasi, dengan membekali para pelajar akan pentingnya menjaga diri dan menjauhi berbagai hal negatif yang jelas merugikan diri dan masa depan. Dirinya menilai seminar ini sangat penting sebagai pengetahuan tambahan untuk dipahami dengan baik para pelajar, sehingga dapat lebih waspada dan tidak terpengaruh perilaku maupun tindakan negatif.

"Kami imbau para peserta dapat memahami materi yang disampaikan, sebagai bekal tambahan bagi kita agar mampu menjaga diri dari hal negatif dalam pergaulan maupun kehidupan sehari-hari," ungkap Basri.

Dirinya juga berharap para pelajar dapat lebih mengembangkan potensi pada hal yang positif, agar menjadi generasi yang andal dan berkompeten di berbagai bidang. Komitmen ini kata dia hendaknya tertanam dalam diri para pelajar, sehingga lebih fokus dalam menempuh pendidikan untuk menggapai cita-cita dengan meminimalisasi potensi serta pengaruh negatif yang bisa saja terjadi dalam pergaulan.

"Atas nama Pemkot Bontang, kami ucapkan terima kasih kepada Pupuk Kaltim yang terus mendukung pendidikan anak di Kota Bontang, semoga kedepan generasi produktif dan berkarakter semakin tercipta seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga diri dalam pergaulan," pungkas Basri

