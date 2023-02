Beras dan Cabai Picu Kenaikan Harga Bahan Pokok Kaltim Pekan Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Harga komoditas bahan pokok di Provinsi Kalimantan Timur pekan ketiga Februari 2023 terpantau dinamis dibandingkan minggu sebelumnya.

Beberapa komoditas seperti beras medium, beras premium, beras termurah, dan cabai rawit merah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dalam seminggu terakhir.

Dikutip dari Sistem Informasi Perdagangan Kalimantan Timur, berikut daftar sejumlah harga bahan pokok, per hari ini Jumat (17/2/2023).

Beras

Bahan pokok beras yang tersedia memiliki jenis dan tingkat kualitas berbeda. Untuk harga beras medium mengalami kenaikan dari Rp11.586 per kilogram pada (10/2) menjadi Rp12.400 per kilogram pada (17/2), diikuti beras premium dari Rp13.204 per kilogram menjadi Rp14.563 per kilogram.

Kemudian, beras termurah naik tipis dari Rp9.400 per kilogram menjadi Rp9.800 per kilogram.

Daging Ayam Ras

Harga daging ayam ras melonjak dari Rp33.500 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram pada hari ini.

Gula Pasir

Pada hari ini gula pasir curah di pasar tradisional Samarinda mengalami penurunan harga dari Rp15.833 per kilogram menjadi Rp14.250 per kilogram.

Garam Halus

Garam mengalami penurunan harga dari Rp6.933 per kilogram, menjadi Rp4.000 per kilogram.

Minyak Goreng Kemasan Sederhana

Minyak goreng jenis curah dan kemasan sederhana lazim digunakan untuk kebutuhan menggoreng dan mengolah bahan makanan oleh masyarakat di Kaltim. Terpantau harga minyak goreng curah sebsar Rp14.500 per liter hari ini.

Bawang Merah

Komoditas ini mengalami penurunan harga dari Rp37.000 per kilogram, menjadi Rp28.000 per kilogram.

Cabai

Per hari ini, cabai merah keriting mengalami kenaikan harga dari Rp35.000 per kilogram pada menjadi Rp45.000 per kilogram. Kemudian, cabai rawit merah mengalami kenaikan harga dari Rp42.500 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram hari ini.

Sedangkan, cabai rawit hijau mengalami penurunan dari Rp62.500 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram.

Kesimpulannya, pergerakan harga komoditas di Kalimantan Timur antara tanggal (10/2) dan (17/2) terjadi fluktuasi naik dan turun pada beberapa jenis bahan makanan, terutama pada jenis beras dan cabai.

Sementara itu, komoditas garam halus, gula pasir curah, dan minyak goreng curah mengalami penurunan harga dalam waktu yang sama.

