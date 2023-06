Bank Kalsel Sabet 3 Penghargaan Bergengsi dari Infobank-MRI

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) meraih tiga penghargaan bergengsi pada ajang Leadership Sharing & Recognition ke-20 yang diselenggarakan oleh Infobank-MRI dengan tema Preventing Financial Crime in Banking Sector.

Event yang berlangsung di Shangri-La Hotel Jakarta ini memberikan apresiasi kepada bank-bank yang unggul dalam memberikan layanan prima kepada nasabah mereka berdasarkan kajian independen oleh Biro Riset Infobank (BiRI) dan Marketing Research Indonesia (MRI).

Bank Kalsel meraih penghargaan sebagai bank pembangunan daerah berperingkat ketiga dalam kategori layanan unggulan (The 3rd Best in Service Excellence) dan layanan melalui saluran tatap muka dan digital (The 3rd Best Walk in Channel & Digital Channel in Service Excellence).

Sementara itu, Bank Kalsel juga mendapatkan penghargaan sebagai bank pembangunan daerah dengan mobile banking terbaik (The 1st Best - Mobile Banking).

Komisaris Utama Independen Bank Kalsel Hatmansyah menyatakan rasa bangga atas penghargaan yang diraih. "Ini merupakan bukti upaya kami dalam membangun dan merawat kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh nasabah, pemegang saham, serta pemangku kepentingan atas produk dan layanan dari Bank Kalsel," ungkapnya.

Hatmansyah dan dua perwakilan lainnya, Fachrudin selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama dan Hambali selaku Kepala Divisi Jaringan & Pelayanan Cabang, menerima penghargaan tersebut secara langsung.

Fachrudin mengungkapkan bahwa tantangan di industri perbankan semakin besar dan untuk itu Bank Kalsel senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, khususnya dalam layanan dan kanal digital.

"Kami berharap agar semua varian produk dan layanan digital dari Bank Kalsel semakin memberikan kemudahan bagi nasabah dan masyarakat dalam bertransaksi keuangan dengan cepat, mudah, aman, dan nyaman," pungkasnya.

