Pulau Derawan Digadang-gadang Jadi Destinasi Wisata Favorit Dunia

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahudin Uno, memilih Kalimantan Timur sebagai provinsi pertama di Kalimantan yang dikunjungi dalam rangka Visitasi 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

Kunjungan ini berlangsung di Pulau Derawan, sebuah destinasi wisata unggulan di Benua Etam. Pria yang akrab disapa Sandi ini menyatakan kegiatan ADWI merupakan bagian dari inisiatif perubahan (claiming change) yang bertujuan untuk mendorong pariwisata hijau berbasis kualitas dan berkelanjutan.

"Komitmen Kemenparekraf dalam penyelenggaraan ADWI ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya sekadar one stop, one hit and run. Jika Derawan bisa terus mengorkestrasi berbagai intervensi dari pemerintah, masyarakat, serta Pokdarwis, dan menjaga statusnya sebagai destinasi berkelas dunia, kami mungkin bisa mengajukan Derawan menjadi Best Tourism Village oleh UN Tourism," ujarnya yang dikutip, Kamis (4/7/2024).

Sandiaga berharap tidak hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga melalui kerja sama dengan akademisi, dunia usaha, dan komunitas.

"Kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas destinasi wisata," harapnya.

Sandi berharap Desa Wisata Pulau Derawan dapat semakin dikenal dan diakui, serta terus berinovasi dalam memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi para pengunjung.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kaltim, Angit Ding meminta Kemenparekraf untuk memberikan perhatian khusus kepada Kepulauan Derawan.

"Saya berharap destinasi wisata di gugusan Kepulauan Derawan ini dapat menjadi perhatian khusus untuk pengembangan infrastruktur, transportasi, dan promosi. Hal ini diyakini akan meningkatkan pamor pariwisata di kawasan ini," terangnya.

Dia menuturkan Desa Wisata Pulau Derawan diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi pariwisata nasional.