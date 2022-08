Pantauan Harga Bahan Pokok di Kaltim Sepekan Terakhir

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Harga komoditas bahan pokok di Provinsi Kalimantan Timur pekan ini cenderung turun dengan beberapa komoditas lainnya stabil dibandingkan minggu sebelumnya.

Dikutip dari Sistem Informasi Perdagangan Kalimantan Timur, berikut daftar sejumlah harga bahan pokok, per hari ini Jum’at (12/8/2022). Daftar Harga Sembako Hari Ini:

Beras

Bahan pokok beras yang tersedia memiliki jenis dan tingkat kualitas berbeda. Untuk harga beras medium hari ini tercatat Rp11.429/kilogram. Kemudian, untuk beras premium terjadi peningkatan dengan harga jual Rp17.510/ kilogram, naik dibandingkan minggu lalu yaitu Rp12.758/kilogram.

Gula Pasir

Pada hari ini gula pasir curah di pasar tradisional terpantau stabil di angka Rp15.000/kilogram sepanjang minggu ke dua Agustus 2022 di sebagian besar kabupaten/kota Kaltim.

Minyak Goreng Kemasan Sederhana

Sebagai bahan pokok yang digunakan setiap hari untuk kebutuhan menggoreng dan mengolah bahan makanan yang hendak di masak, terpantau harga minyak goreng kemasan sederhana turun dari Rp17.500 pada minggu lalu menjadi Rp15.000 per har ini.

Sedangkan, Minyak Goreng Curah berada di kisaran harga Rp14.000-Rp15.000 se Kaltim.

Cabai

Harga Cabai Merah Keriting, cabai merah besar dan cabai rawit merah di Kota Samarinda cukup cukup stabil. Per hari ini, Cabai merah besar turun harga dari Rp68.750 per kilogram menjadi Rp62.500 per kilogram dan diikuti cabai rawit merah yang juga turun tipis.

Sedangkan, cabai merah keriting naik dari Rp 58.750 per kilogram pada minggu lalu menjadi Rp 60.000 per kilogram pada hari ini.

Daging Sapi Segar Lokal

Harga daging sapi segar lokal yang tersedia di pasar tradisional terpantau stabil dari minggu sebelumnya, yaitu berkisar antara Rp150.000 hingga Rp160.000.

Telur Ayam Ras

Telur ayam ras terpantau naik tipis dibandingkan minggu lalu dimana per hari ini, Jum’at (12/8/2022) harga telur ayam ras berada di angka Rp30.800/kilogram, sedangkan minggu lalu Rp28.000.

Kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Bontang mengalami harga telur ayam ras yang relatif stabil sejak seminggu terakhir, yaitu berkisar antara Rp30.000 sampai dengan Rp3.000

Bawang Merah

Bawang merah pada minggu ini masih turun dibandingkan minggu lalu setelah sempat diberitakan terganggunya produksi bawang akibat cuaca dan kurang nya pasokan di Kaltim dari daerah tetangga. Per hari ini, Jum’at (12/8/2022), harga bawang merah tercatat Rp40.000/kilogram, dimana harga minggu lalu senilai Rp51.250/kilogram.

