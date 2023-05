Peringati Hari Terumbu Karang Sedunia, Pupuk Kaltim Gelar Aksi Terus Terang di Beras Basah

Bisnis.com, BONTANG—Tingkatkan kontribusi terhadap lingkungan dan ekosistem perairan, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui program Employee Voluntary Initiation (Evolution) menggelar Aksi Tergerak Peduli Sampah dan Terumbu Karang (Terus Terang), dalam rangka peringatan Hari Terumbu Karang Sedunia Tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Pulau Beras Basah Bontang, Jumat (19/5/2023).

Pada kegiatan ini, Pupuk Kaltim melibatkan ratusan karyawan lintas unit kerja serta Persatuan Istri Karyawan Pupuk Kaltim (PIKA PKT) sebagai relawan aksi bersih sampah di Pulau Beras Basah. Kegiatan dirangkai knowledge sharing terkait perbaikan ekosistem terumbu karang oleh binaan TJSL Perusahaan, hingga praktik transplantasi terumbu dan penurunan modul ke area transplantasi.

Hasilnya, sebanyak 191,8 Kilogram (Kg) sampah berbagai jenis berhasil dikumpulkan dan diserahkan ke Bank Sampah Kota Bontang, serta revitalisasi 100 unit terumbu jenis Acropora Cervicornis di kawasan perairan Beras Basah.

SVP Pengembangan Pupuk Kaltim Indardi mengungkapkan kegiatan ini merupakan kesinambungan upaya Pupuk Kaltim dalam mengajak seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah, sekaligus mendukung pelestarian terumbu karang dan ekosistem perairan di Kota Bontang.

Hal ini mengingat persoalan sampah yang saat ini menjadi isu global sangat berdampak terhadap lingkungan, sehingga butuh kesinambungan upaya untuk menekan produksi sampah khususnya plastik. Begitu pula dengan ekosistem terumbu, merupakan salah satu fokus Pupuk Kaltim dalam menjaga kondisi perairan yang sejauh ini terus ditingkatkan melalui aksi rehabilitasi melalui program konservasi secara berkelanjutan.

"Pencemaran laut oleh sampah akan berdampak terhadap kelangsungan hidup terumbu karang. Hal ini menjadi perhatian Pupuk Kaltim, agar kedepan tumbuh kesadaran bersama untuk senantiasa menjaga laut yang bebas dari sampah dengan ekosistem terumbu yang terjaga," ujar Indardi.

Kegiatan Terus Terang sengaja melibatkan karyawan Pupuk Kaltim sebagai relawan, guna mengasah kepekaan sosial insan perusahaan untuk turut memberi manfaat dengan turun langsung melakukan aksi nyata. Dari program ini, kepedulian akan persoalan sampah dan ekosistem perairan khususnya terumbu, tidak hanya ditekankan Pupuk Kaltim kepada masyarakat umum, tapi juga dimulai dari kesadaran diri seluruh karyawan yang difasilitasi pada program Evolution.

“Dari keterlibatan karyawan Pupuk Kaltim sebagai relawan, maka kesadaran bersama untuk lebih peduli terhadap lingkungan akan semakin tercipta melalui kesinambungan upaya dan kolaborasi aktif seluruh pihak di Kota Bontang,” tambah Indardi.

Langkah ini pun terus dikampanyekan Pupuk Kaltim dengan menanamkan kepedulian sejak dini terhadap lingkungan dan ekosistem perairan, sehingga kedepan program pengelolaan lingkungan mampu diikuti kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Environment, Social dan Governance (ESG) yang terus dikedepankan dalam aktivitas bisnis perusahaan.

Dimana Pupuk Kaltim sebagai salah satu perusahaan yang berada di wilayah pesisir, berkomitmen untuk terus mendukung kelestarian terumbu karang, sebagai wujud harmoni antara perusahaan dengan lingkungan. "Dan program Evolution menjadi wadah bagi karyawan untuk terlibat aktif di berbagai kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, baik pada aksi sosial kemasyarakatan maupun lingkungan," lanjut Indardi.

Sejauh ini, Evolution telah menggagas sejumlah kontribusi nyata dengan keterlibatan aktif seluruh karyawan pada berbagai program. Diantaranya InFormAction (Investing in Farming and Forest for Climate Action) melalui penanaman 500 bibit di kawasan sekitar perusahaan, guna mendukung program Community Forest Pupuk Kaltim dalam mendorong dekarbonisasi, dengan target 12.000 bibit berbagai jenis.

Kemudian Kreasi Berkah (Kegiatan Aktif Bersih Sampah di Sekolah), berupa edukasi dan aksi bersih sampah yang melibatkan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) di sekitar perusahaan. Serta program Bejana (Sumber Air Terjaga, Kehidupan Bahagia) melalui penanaman pohon di lingkungan tempat tinggal oleh karyawan, untuk menjaga sekaligus mempertahankan kondisi air tanah di Kota Bontang.

Aksi Evolution akan terus dilaksanakan berkesinambungan, dengan berbagai program yang dipastikan memiliki manfaat terhadap perbaikan lingkungan maupun sosial kemasyarakatan. Adanya keterlibatan karyawan dalam suksesi program, secara tidak langsung turut menunjukkan komitmen kuat Pupuk Kaltim dalam meningkatkan work and life balance di lingkungan perusahaan.

"Melalui Evolution, seluruh karyawan tidak hanya berperan aktif dengan turun langsung di lapangan, tapi juga memastikan konsep dan gagasan yang diusung dapat berjalan berkesinambunngan dengan sasaran yang jelas," pungkas Indardi.

