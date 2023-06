Harga Bahan Pokok di Kaltim Awal Juni, Cabai-cabaian Naik Rp5.000 per Kilo

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Harga komoditas bahan pokok di Provinsi Kalimantan Timur hingga awal Juni 2023 terpantau fluktuatif.

Beberapa komoditas mengalami perubahan harga yang signifikan misalnya, harga beras medium naik dari Rp11.550 menjadi Rp12.250, dan garam halus turun dari Rp5.500 menjadi Rp3.000.

Sementara itu, komoditas seperti telur ayam ras, tepung terigu protein sedang, bawang merah, dan bawang putih tampak memiliki harga yang stabil.

Dikutip dari Sistem Informasi Perdagangan Kalimantan Timur, berikut daftar sejumlah harga bahan pokok, per hari ini Jumat (2/6/2023).

Beras

Bahan pokok beras yang tersedia memiliki jenis dan tingkat kualitas berbeda. Terpantau ada peningkatan harga baik untuk beras medium dan beras premium. Harga beras medium naik dari Rp11.550 menjadi Rp12.250 per kilogram dalam waktu 4 hari, sementara beras premium naik dari Rp13.313 menjadi Rp14.125 per kilogram.

Gula Pasir Curah

Harga gula pasir curah naik dari Rp15.250 menjadi Rp15.750, kemudian turun tipis menjadi Rp15.500 per kilogram.

Minyak Goreng

Untuk minyak goreng curah, harga turun dari Rp13.000 menjadi Rp12.000 per liter. Sedangkan, minyak goreng kemasan sederhana tetap stabil pada harga Rp15.000 per liter.

Telur Ayam Ras

Per hari ini, harga telur ayam ras tetap stabil di Rp30.000 selama 4 hari, naik dari Rp28.000 pada minggu sebelumnya.

Bawang

Harga bawang merah dan bawang putih tetap stabil di Rp40.000 sepanjang sepanjang minggu ini. Hal ini menunjukkan stabilitas dalam permintaan dan penawaran kedua komoditas tersebut.

Daging Ayam Ras

Harga daging ayam ras tercatat sebagai Rp32.000 selama dua hari terakhir.

Cabai

Cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, cabai rawit merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau meningkat signifikan dari Rp57.000 menjadi Rp60.000 per kilogram.

Sedangkan, cabai merah besar menjadi satu-satunya jenis cabai yang turun, yaitu dari Rp65.000 menjadi Rp60.000 per kilogram.

