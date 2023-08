Harga TBS Sawit Kaltim Periode I Agustus 2023 Turun Tipis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) periode I-Agustus 2023 tercatat turun tipis dari periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil rapat penetapan harga TBS sawit Provinsi Kaltim yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kaltim, Harga TBS sawit umur lebih dari 10 tahun turun Rp18,72 per kilogram (kg) dari Rp2.162,30 menjadi Rp2.143,58 per kg.

Diketahui, harga TBS sawit umur 9 tahun adalah Rp2.118,43 per kg, umur 8 tahun Rp2.077,78 per kg, umur 7 tahun Rp2.061,81 per kg dan umur 6 tahun Rp2.050,09 per kg.

Kemudian, harga TBS sawit umur 5 tahun senilai Rp2.029,17 per kg, umur 4 tahun Rp2.020,82 per kg, dan harga TBS sawit umur 3 tahun mencapai Rp1.890,81 per kg.

Sementara itu, harga CPO periode I-Agustus 2023 ditetapkan sebesar Rp10.432,08 per kg. Sedangkan, harga kernel ditetapkan sebesar Rp 4.405,48 per kg.

Adapun, harga TBS sawit Kaltim ini dapat berubah setiap dua minggu sekali sesuai dengan hasil rapat penetapan harga yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, asosiasi pekebun dan industri kelapa sawit serta lembaga penelitian dan pengembangan.

