Pj Bupati PPU Meninjau Pasar Murah untuk Masyarakat

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, didampingi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten PPU, Margono, melakukan tinjauan langsung kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah kabupaten PPU di kelurahan Petung dan kelurahan Gunung Seteleng, kecamatan Penajam, pada Selasa, 2 April 2024.

Kegiatan pasar murah ini merupakan yang kesekian kalinya diadakan di kabupaten PPU selama bulan Ramadhan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Makmur Marbun menyatakan bahwa pasar murah diadakan sebagai upaya untuk menyeimbangkan harga kebutuhan bahan pokok, terutama selama bulan suci Ramadhan dan menjelang Idul Fitri yang biasanya mengalami kenaikan.

"Kami melihat harga kebutuhan bahan pokok di pasar murah ini stabil dan sangat terjangkau. Masyarakat sangat antusias berbelanja di sini. Ini adalah bagian dari kepedulian kami kepada masyarakat PPU," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa ketersediaan kebutuhan bahan pokok selama Ramadhan hingga Idul Fitri di kabupaten PPU dipastikan aman, berdasarkan survei yang dilakukan di pasar-pasar di PPU.

"Saya selalu turun ke pasar untuk memeriksa harga kebutuhan bahan pokok. Dari situ, saya dapat memastikan bahwa kebutuhan bahan pokok kita hingga Idul Fitri mendatang terpenuhi atau aman," tutupnya.

Dari pantauan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat kabupaten PPU, harga kebutuhan bahan pokok yang dijual dalam pasar murah tersebut tercatat cukup stabil. Beberapa harga kebutuhan bahan pokok seperti beras premium dijual dengan harga 72 ribu untuk 5 kg, beras murah dijual dengan harga 52 ribu untuk 5 kg, minyak goreng dijual dengan harga 16.500 per liter, gula dijual dengan harga 17 ribu per kg, bawang merah dijual dengan harga 26 ribu per kg, dan sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya juga masih cukup stabil.

