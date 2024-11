November 2024: Harga BBM di Kalimantan Naik Kecuali Pertamax

Harga BBM non subsidi di Kalimantan naik seiring dengan tren harga minyak global dan pergerakan kurs rupiah. Namun, harga Pertamax tidak naik alias tetap.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Harga BBM non-subsidi di Kalimantan mengalami kenaikan pada awal November 2024, kecuali jenis Pertamax.

Area Manager Comm, Rel & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Arya Yusa Dwicandra menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak seperti Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

"Dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Dia menambahkan, MOPS Ron 92 hanya mengalami kenaikan relatif kecil, sehingga Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga Pertamax.

Jika dirinci, harga Pertamax di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah masih sama, yaitu sebesar Rp12.400 per liter.

Sedangkan, Pertamax Turbo naik menjadi Rp13.800 dari sebelumnya Rp13.550 per liter, Dexlite menjadi Rp13.350 dari Rp13.000 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp13.730 dari Rp13.450 per liter.

Untuk provinsi dengan PBBKB sebesar 10% seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, turut mengalami hal serupa dengan harga Pertamax Turbo mencapai Rp14.100, Dexlite naik menjadi Rp13.650, dan Pertamina Dex saat ini mencapai Rp14.020.

Sedangkan, harga Pertamax tidak mengalami perubahan harga, yaitu Rp12.650 per liter dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sisi lain, Arya mengungkapkan bahwa Pertamina juga meluncurkan beberapa promo menarik melalui aplikasi MyPertamina, seperti program I Dont Like Monday yang memberikan diskon Rp300 per liter setiap hari Senin untuk pembelian Pertamax, serta Thanks God It’s Fuel Day yang menawarkan diskon serupa untuk pembelian minimal Rp250.000 setiap hari Jumat.

Adapun, Arya menuturkan informasi lebih lanjut mengenai harga terbaru produk Pertamina dapat diperoleh dengan mengunjungi situs resmi Pertamina atau menghubungi Pertamina Call Center (PCC) di nomor 135.

Berikut Harga BBM di Provinsi Kaltim, Kalbar, dan Kalteng pada November 2024:

Jenis BBM Harga Lama (Rp) Harga Baru (Rp) Pertamax 12.400 12.400 Pertamax Turbo 13.550 13.800 Dexlite 13.000 13.350 Pertamina Dex 13.450 13.730

Berikut Harga BBM di Provinsi Kalsel dan Kaltara pada November 2024: