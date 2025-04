PLN Pacu Proyek SUTT 150 kV Talisayan Hingga Maloy

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BALIKPAPAN – PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) mempercepat realisasi proyek strategis Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Talisayan–Maloy.

Melalui Unit Pelaksana Proyek 3 (UPP 3), proyek ini dinilai memasuki tahap finalisasi pembebasan lahan atau Right of Way (RoW) yang menandai dimulainya konstruksi fisik di lapangan.

General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar, menyatakan pembangunan infrastruktur ini diyakini akan memperkuat sistem kelistrikan Kalimantan Timur (Kaltim), utamanya di kawasan industri dan pemukiman di Kabupaten Berau.

Dia menambahkan, PLN UIP KLT langsung menggerakkan seluruh lini dan membentuk Task Force khusus guna memastikan seluruh aspek teknis, legal, dan sosial berjalan seiring.

"Proyek ini sangat penting untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Timur, khususnya bagi kawasan industri dan masyarakat di wilayah Kabupaten Berau," kata Raja Muda Siregar dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Manager UPP KLT 3, Ridho Muntaha, menjelaskan percepatan penyelesaian RoW merupakan prioritas utama.

"Sejak pertengahan April, kami intensif turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi, pendekatan ke masyarakat, serta finalisasi dokumen RoW. Tanpa tahapan ini, konstruksi tidak bisa dilaksanakan optimal," katanya.

Tak pelak, proyek SUTT 150 kV Talisayan–Maloy merupakan salah satu bagian dari strategi jangka panjang PLN dalam memperkuat infrastruktur transmisi.

"Kami menjunjung prinsip good governance, keberlanjutan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.