Food Center Milik Sinar Mas Land Bakal Dibuka Paruh Akhir 2022 di Balikpapan

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Sinar Mas Land menargetkan Food Center beroperasi semester II/2022 sebagai tujuan destinasi kuliner baru untuk masyarakat Balikpapan.

Kalimantan & Sulawesi Division Head Sinarmas Land Limjan Tambunan menyatakan proses pengerjaan tempat yang diharapkan menjadi pusat destinasi kuliner baru di kawasan Grand City Balikpapan ini telah mencapai 86 persen dan akan menyelesaikan proses tender untuk desain interior.

“Grand opening October atau awal November,” ujarnya di hadapan awak media, Kamis (4/8/2022).

Proses pengerjaan Food Center bangunan utama yang berlokasi di Grand City Balikpapan, Kamis (4/8/2022) ./Bisnis-Muhammad Mutawallie Sya'rawie

Dia menambahkan, Food Center ini terdiri dari 30 kios dengan ukuran 3x4, dan 28 food stall berupa penyedia makanan siap saji yang dijual secara take away atau untuk dibawa pulang.

"Saat ini terdapat 30 tenant yang sudah diminati. Tentunya kuliner lokal mulai dari soto, nasi kuning dan tetap makanan nasional [lainnya] ," katanya.

Limjan mengungkapkan bahwa untuk dapat mengisi kios dan food stall di food center ini, akan dikenakan tarif sewa masing-masing Rp 385.000 per meter persegi per bulan, dan Rp 350.000 per bulan dengan sistem sewa hingga 36 bulan.

“Jadi ada 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Ada promo di awal pembukaan, tentunya yang 24 bulan berbeda promonya dengan yang 12 bulan,” ungkapnya.

Gambaran danau bersifat Bendungan Pengendali (Bendali) yang menjadi bagian dari Food Center Grand City Balikpapan tengah dilakukan proses pengerukan sedimentasi, Kamis (4/8/2022)./Bisnis-Muhammad Mutawallie Sya'rawie

Adapun, dia menuturkan bahwa food center yang mencapai luas satu hektare ini akan terkoneksi dengan danau bendali seluas 6 hektare dengan kedalaman hingga 4 meter yang dilengkapi dengan tempat parkir berkapasitas hingga 200 unit.

Lebih lanjut, di sekitar danau akan dibuat tempat pejalan kaki dan ruang terbuka hijau berupa taman yang dilengkapi dengan dermaga ke arah danau tersebut.

