Harga TBS Kaltim Turun Tipis Menjadi Rp2.255,19 per Kg

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Dalam dua minggu pertama Desember 2023, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Timur mengalami penurunan tipis.

Pohon kelapa sawit umur 10 tahun ke atas turun menjadi Rp2.255,19 per kg. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, yaitu rendahnya harga minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (kernel) di pasar global.

“Penurunan harga CPO dan kernel berdampak pada harga TBS di tingkat petani. Harga TBS turun pada semua kelompok umur tanam, terutama pada pohon yang berumur 10 tahun ke atas,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) Ahmad Muzakkir, belum lama ini.

Menurut data yang dihimpun oleh Disbun Kaltim dari beberapa perusahaan sumber data, harga CPO tertimbang pada periode 1-15 Desember adalah Rp10.840,73 per kg.

Sedangkan harga kernel tertimbang adalah Rp4.770,88 per kg dan indeks K yang menunjukkan kualitas TBS adalah 86,49%.

Muzakkir menjelaskan, harga TBS yang berlaku bagi pekebun yang sudah menjalin kerja sama dengan pabrik kelapa sawit di Kalimantan Timur, yaitu untuk pohon umur 3 tahun, harga TBS adalah Rp1.989,09 per kg; untuk pohon umur 4 tahun, harga TBS adalah Rp2.125,61 per kg; untuk pohon umur 5 tahun, harga TBS adalah Rp2.134,61 per kg.

Kemudian, untuk pohon umur 6 tahun, harga TBS adalah Rp2.156,67 per kg; untuk pohon umur 7 tahun, harga TBS adalah Rp2.169,04 per kg; untuk pohon umur 8 tahun, harga TBS adalah Rp2.185,81 per kg; dan untuk pohon umur 9 tahun, harga TBS adalah Rp2.228,75 per kg.

