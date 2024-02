Mampu Jaga Layanan dan Loyalitas Nasabah, Bankaltimtara Borong Penghargaan di 7th Infobank-MRI Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) berhasil meraih The Best Bank Region Bank in Marketing Engagement pada 7th Infobank-MRI Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2024.



Bankaltimtara meraih Peringkat I untuk Kategori Marketing Engagement pada Kelompok Bank Pembangunan Daerah. Penghargaan diterima Direktur Operasional dan Manajemen Risiko Bankaltimtara Yenny Israwati dari Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto dan Direktur Utama Marketing Research Indonesia (MRI) Harry Puspito di Grand Ball Room Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (1/2/2024).



Bank milik pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini juga berhasil menyabet enam kategori penilaian lainnya, yakni The 2nd Bank Region Bank in Satisfaction, Loyalty, & Engagement 2024, The 2nd Best Region Bank in Brand Interactivity, The 2nd Best Region Bank in Customer Loyalty, The 3rd Strongest Customer Engagement Region Bank, The 3rd Best Region Bank in Satisfaction Index, The 3rd Most Satisfying Region Bank in Branch Office.



The 7th Infobank-MRI Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2024 merupakan penghargaan yang diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh MRI dan Biro Riset Infobank yang mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan (kepuasan loyalitas engagement) pada Bank Konvensional, Bank Syariah, Bank Digital dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).



Direktur Operasional dan Manajemen Risiko Bankaltimtara Yenny Israwati mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan komitmen Bankaltimtara untuk menjaga loyalitas nasabah dan upaya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah.



"Tadi disebutkan bahwa loyalitas dan engagement nasabah itu penting karena karakteristik nasabah yang terus berubah. Menurut survei MRI dua tahun terakhir loyalitas nasabah kita terbaik nomor dua di antara bank – bank nasional. Ini artinya nasabah kami memiliki ikatan yang kuat dengan kita dibandingkan dengan bank nasional lain. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus menyediakan layanan terbaik melalui inovasi solusi perbankan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan harus kita pertahankan dan tingkatkan," katanya.



Bankaltimtara pun dinilai sebagai bank yang mampu menjaga loyalitas nasabah dan mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang mendorong terciptanya loyalitas dan keterikatan nasabah.



Yenny menambahkan Bankaltimtara terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang handal dan mampu menghadapi tantangan dan tuntutan di masa kini dan masa yang akan datang.



"Tujuannya agar Bankaltimtara lebih agile dan adaptable karena ekspektasi nasabah yang terus berubah," terangnya.



Direktur Utama Marketing Research Indonesia Harry Puspito mengatakan indikator pengukuran SLE 2024 terbagi ke dalam 3 aspek besar. Pertama, aspek satisfaction yang diukur melalui indikator 7P, yakni: product, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence.



Kedua, aspek loyalitas yang diukur melalui 4 komponen dasar yakni: penggunaan layanan bank secara berulang, menambah penggunaan produk lain pada bank, memberi kesaksian baik pada layanan bank yang digunakan, dan merekomendasikannya kepada pihak lain.



Adapun, aspek engagement dinilai dari 8 pertanyaan kepada responden seputar 4 hal, yakni kepercayaan, perlakuan adil dari bank, kebanggaan menggunakan bank, serta perasaan memiliki terhadap bank.



“Ada empat hal yang diukur dalam riset ini, yakni perilaku nasabah, pengalaman nasabah, mengidentifikasi kebutuhan dan ekspektasi nasabah terhadap layanan perbankan, dan mengidentifikasi prioritas perbaikan pada bank,” pungkasnya.



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News