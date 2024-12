IPM Kaltim Kembali Naik pada 2024, Capai 78,79

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan tren positif di semua dimensi pengukuran dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk 2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur tahun 2024 mencapai 78,79 atau naik 0,59 poin (0,75%) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan IPM sebesar 78,20.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim), Yusniar Juliana menyatakan harapan hidup, bayi yang lahir pada 2024, meningkat yaitu sampai dengan 74,94 tahun atau naik 0,22 tahun dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui, data ini didukung oleh hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

“Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kalimantan Timur sudah berada di level ‘tinggi”. Selama tahun 2020 hingga 2024, IPM Kalimantan Timur rata-rata meningkat sebesar 0,93 persen per tahun, dari 75,94 pada tahun 2020 menjadi 78,79 pada tahun 2024,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/12/2024).

Pada aspek pendidikan, Yusniar menyebutkan harapan lama sekolah (HLS) untuk penduduk berusia 7 tahun naik 0,01 tahun menjadi 14,03 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat menjadi 10,02 tahun.

Dia menuturkan pengeluaran riil per kapita per tahun di Benua Etam mencapai Rp13,79 juta, atau naik 4,48% senilai Rp591.000 dari tahun sebelumnya. “Lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 4,03% per tahun,” pungkasnya.