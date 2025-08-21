Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Meneropong Ekspor Kaltim di Persimpangan Energi Global

Ekonomi Kaltim bergantung pada adaptasi transisi energi global. Ekspor batu bara terancam proteksionisme AS, sementara perjanjian internasional diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 09:15
Share
Progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kaltim, Senin (6/5/2024) - (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
Progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kaltim, Senin (6/5/2024) - (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
Ringkasan Berita
  • Ekonomi Kalimantan Timur sangat bergantung pada ekspor, yang menyumbang lebih dari 40% terhadap PDRB, dengan sektor industri pengolahan dan pertanian memberikan kontribusi signifikan.
  • Prospek ekspor Kaltim menghadapi tantangan dari kebijakan proteksionisme AS dan transisi global ke energi terbarukan, yang dapat menekan permintaan batu bara.
  • Pemerintah daerah mengandalkan perjanjian kerja sama internasional, seperti ASEAN-China Free Trade Area, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai target nasional 8%.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Masa depan ekonomi Kalimantan Timur sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi di era transisi energi global yang tidak terelakkan.

Dengan net ekspor yang berkontribusi lebih dari 40% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peningkatan kinerja industri dan ekspor menjadi pendorong ekonomi Kaltim di kuartal II/2025.

Analis Senior Departemen Internasional Bank Indonesia, Veny Tamarind, menyatakan provinsi penghasil energi terbesar di Indonesia ini tetap mempertahankan dominasinya dengan menguasai 47% pangsa ekonomi regional Kalimantan.

"Struktur ekonomi Kaltim yang turut bertumpu pada sektor-sektor sekunder yang kuat membuat ekonomi Kaltim tetap mendominasi di Regional Kalimantan meski pertambangan mengalami perlambatan," kata Veny Tamarind dalam keterangan resmi, Kamis (21/8/2025).

Dia menambahkan, sektor industri pengolahan menyumbang andil sebesar 2,75% dengan pangsa 20,33% terhadap total perekonomian daerah. 

Kinerja gemilang ini didorong oleh meningkatnya produksi pupuk, CPO, dan bahan kimia yang tercermin dari lonjakan nilai ekspor fertilizer hingga 14,46%.

Baca Juga

Sementara itu, sektor pertanian turut memberikan kontribusi positif dengan andil 0,54% berkat panen hortikultura dan peningkatan produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang mendapat berkah curah hujan optimal.

Namun, Veny menyebutkan prospek ekspor Kaltim ke depan menghadapi cobaan berat seiring kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang menerapkan tarif impor resiprokal. 

Mulai 9 April 2025, AS mengenakan tarif tambahan hingga 245% untuk China, 20% untuk Filipina, 15% untuk Jepang, dan 20% untuk Taiwan yang ke semuanya merupakan mitra dagang utama Kaltim.

"Dampak dari tarif impor AS ini sudah terasa dengan menurunnya indeks manufaktur PMI di negara-negara tujuan ekspor utama kita. Hal ini pada gilirannya akan menekan permintaan energi, termasuk batu bara yang masih mendominasi ekspor Kaltim dengan pangsa lebih dari 60%," kata dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan komitmen China untuk mencapai netralitas karbon pada 2060 dan India pada 2070 semakin mempercepat transisi ke energi terbarukan. 

Data menunjukkan pertumbuhan penggunaan renewable energy di China dan India masing-masing mencapai tren positif yang konsisten.

Menurutnya, fenomena shifting menuju energi bersih ini ibarat pisau bermata 2 bagi Kaltim. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan perdagangan batu bara global akan turun 7% pada 2025, dengan Indonesia menjadi kontributor penurunan terbesar bersama Kolombia.

"Atau sekitar 1,1 miliar ton dan Indonesia diprakirakan turun paling sedikit sebesar 10%. Penurunan diprakirakan berlanjut pada tahun 2026, di mana ekspor batu bara termal Indonesia turun sebesar 35 juta ton dibandingkan dengan tingkat pada tahun 2025," ucapnya.

Di tengah tantangan yang menggunung, kata Veny, pemerintah daerah menggantungkan harapan pada berbagai perjanjian kerja sama internasional untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. 

Korelasi yang tinggi antara net ekspor dan PDRB Kaltim yang mencapai 90% menuntut pertumbuhan net ekspor sebesar 6,95% untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Adapun, dia menuturkan beberapa kesepakatan strategis yang menjadi andalan antara lain ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-India Free Trade Area, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, dan kerja sama bilateral dengan Provinsi Anhui senilai Rp 13,8 triliun.

"Berbagai perjanjian kerja sama internasional menjadi kunci untuk mendorong  kinerja ekspor untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (nasional) 8%," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
2 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
4 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Ardhantara Bakal Ambil Alih FUTR, Siap Kejar Kapitalisasi BREN & DSSA

Permintaan Energi Lesu, India Lakukan Pembatasan Output Listrik Hijau

Permintaan Energi Lesu, India Lakukan Pembatasan Output Listrik Hijau

Investasi Jaringan Transmisi Jadi Tantangan EBT, Ini Usulan Kadin

Investasi Jaringan Transmisi Jadi Tantangan EBT, Ini Usulan Kadin

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS

Keterbatasan Fiskal Paksa Pemkot Balikpapan Sesuaikan NJOP

Keterbatasan Fiskal Paksa Pemkot Balikpapan Sesuaikan NJOP

Jaga Kualitas, Kaltim Terapkan Kontrol Ketat Distribusi Beras

Jaga Kualitas, Kaltim Terapkan Kontrol Ketat Distribusi Beras

RFCC Kilang Balikpapan Lakukan Loading Catalyst Perdana

RFCC Kilang Balikpapan Lakukan Loading Catalyst Perdana

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gandeng POLTEKBA, PPLPI Gelar Rakernas Perdana di Kalimantan
Kabar Kalimantan
3 jam yang lalu

Gandeng POLTEKBA, PPLPI Gelar Rakernas Perdana di Kalimantan

Meneropong Ekspor Kaltim di Persimpangan Energi Global
Bisnis Kalimantan
21 Agt 2025 | 09:15 WIB

Meneropong Ekspor Kaltim di Persimpangan Energi Global

RFCC Kilang Balikpapan Lakukan Loading Catalyst Perdana
Bisnis Kalimantan
21 Agt 2025 | 09:03 WIB

RFCC Kilang Balikpapan Lakukan Loading Catalyst Perdana

Keterbatasan Fiskal Paksa Pemkot Balikpapan Sesuaikan NJOP
Bisnis Kalimantan
21 Agt 2025 | 07:52 WIB

Keterbatasan Fiskal Paksa Pemkot Balikpapan Sesuaikan NJOP

Jaga Kualitas, Kaltim Terapkan Kontrol Ketat Distribusi Beras
Bisnis Kalimantan
21 Agt 2025 | 07:37 WIB

Jaga Kualitas, Kaltim Terapkan Kontrol Ketat Distribusi Beras

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gandeng POLTEKBA, PPLPI Gelar Rakernas Perdana di Kalimantan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gandeng POLTEKBA, PPLPI Gelar Rakernas Perdana di Kalimantan