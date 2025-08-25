Kementerian BUMN Turun Gunung Bantu Pelosok Kabupaten Paser

Kementerian BUMN dan BTN bantu desa terpencil di Paser dengan program kesehatan, ketahanan pangan, dan konservasi lingkungan, wujudkan komitmen sosial.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengerahkan sepuluh relawan terpilih dalam program Bakti BUMN yang menyasar dua desa terpencil di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Program yang digelar pada Jumat (15/8) di Desa Adang Jaya dan Desa Muara Adang tersebut menandai kali ketiga BTN dipercaya sebagai koordinator inisiatif tahunan Kementerian BUMN ini.

Sementara itu, Koordinator Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Hera Zera menegaskan bahwa kehadiran relawan merepresentasikan komitmen nyata BUMN dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Relawan Bakti BUMN tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa semangat kebersamaan, kepedulian, dan harapan baru bagi masyarakat di daerah pelosok," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Lebih lanjut, Hera menekankan program ini mencakup kegiatan yang relatif luas.

Mulai dari penyelenggaraan Posyandu Balita dan Ibu Hamil, layanan kesehatan lansia, program ketahanan pangan melalui budidaya ayam petelur, perbaikan infrastruktur sekolah dan desa, hingga penanaman ratusan bibit mangrove sebagai upaya konservasi lingkungan.

Sementara itu, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menjelaskan bahwa inisiatif ini bukan semata-mata pemenuhan kewajiban korporat, melainkan manifestasi komitmen jangka panjang dalam pemberdayaan masyarakat.

"Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga lewat program-program yang bermanfaat bagi kesehatan, perekonomian, dan kelestarian lingkungan," terangnya.

Adapun, Kepala Desa Adang Jaya Sajio mengapresiasi kehadiran konkret BUMN di wilayahnya.

"Kami berterima kasih atas kehadiran nyata para relawan di desa ini," pungkasnya.