Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementerian BUMN Turun Gunung Bantu Pelosok Kabupaten Paser

Kementerian BUMN dan BTN bantu desa terpencil di Paser dengan program kesehatan, ketahanan pangan, dan konservasi lingkungan, wujudkan komitmen sosial.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:27
Share
Pemandangan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur./Pemkot Balikpapan
Pemandangan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur./Pemkot Balikpapan
Ringkasan Berita
  • PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengirim sepuluh relawan ke dua desa terpencil di Kabupaten Paser dalam program Bakti BUMN.
  • Program ini mencakup kegiatan seperti layanan kesehatan, ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur, dan konservasi lingkungan.
  • Inisiatif ini merupakan komitmen jangka panjang BUMN untuk pemberdayaan masyarakat dan diapresiasi oleh masyarakat setempat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengerahkan sepuluh relawan terpilih dalam program Bakti BUMN yang menyasar dua desa terpencil di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. 

Program yang digelar pada Jumat (15/8) di Desa Adang Jaya dan Desa Muara Adang tersebut menandai kali ketiga BTN dipercaya sebagai koordinator inisiatif tahunan Kementerian BUMN ini. 

Sementara itu, Koordinator Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Hera Zera menegaskan bahwa kehadiran relawan merepresentasikan komitmen nyata BUMN dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

"Relawan Bakti BUMN tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa semangat kebersamaan, kepedulian, dan harapan baru bagi masyarakat di daerah pelosok," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Lebih lanjut, Hera menekankan program ini mencakup kegiatan yang relatif luas. 

Mulai dari penyelenggaraan Posyandu Balita dan Ibu Hamil, layanan kesehatan lansia, program ketahanan pangan melalui budidaya ayam petelur, perbaikan infrastruktur sekolah dan desa, hingga penanaman ratusan bibit mangrove sebagai upaya konservasi lingkungan.

Baca Juga

Sementara itu, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menjelaskan bahwa inisiatif ini bukan semata-mata pemenuhan kewajiban korporat, melainkan manifestasi komitmen jangka panjang dalam pemberdayaan masyarakat. 

"Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga lewat program-program yang bermanfaat bagi kesehatan, perekonomian, dan kelestarian lingkungan," terangnya.

Adapun, Kepala Desa Adang Jaya Sajio mengapresiasi kehadiran konkret BUMN di wilayahnya. 

"Kami berterima kasih atas kehadiran nyata para relawan di desa ini," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik
Premium
18 menit yang lalu

Kans Emiten Kawasan Industri KIJA, SSIA, DMAS, hingga AKRA Raih Berkah Relokasi Pabrik

AZKO (ACES) Eyes Secondary and Tertiary Markets
Premium
2 jam yang lalu

AZKO (ACES) Eyes Secondary and Tertiary Markets

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lowongan CPNS: Kab. Penajam Paser Utara Buka Pendaftaran 12 September

Lowongan CPNS: Kab. Penajam Paser Utara Buka Pendaftaran 12 September

Balikpapan Deflasi 0,01%, Penajam Paser Utara Inflasi Tinggi

Balikpapan Deflasi 0,01%, Penajam Paser Utara Inflasi Tinggi

Kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Terendam Banjir

Kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Terendam Banjir

Pelindo IV, Pemkab Paser Kembangkan Pelabuhan Baru

Pelindo IV, Pemkab Paser Kembangkan Pelabuhan Baru

PILKADA PENAJAM PASER UTARA: Pencoblosan Selesai, Ini Pendapat Pasangan Calon

PILKADA PENAJAM PASER UTARA: Pencoblosan Selesai, Ini Pendapat Pasangan Calon

Harapan Kaltim Kejar Produksi Sawit Riau Jadi yang Tertinggi Nasional

Harapan Kaltim Kejar Produksi Sawit Riau Jadi yang Tertinggi Nasional

Pasukan Merah TBBR Minta Dibangunkan Rumah Adat

Pasukan Merah TBBR Minta Dibangunkan Rumah Adat

Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025

Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025
Bisnis Kalimantan
13 jam yang lalu

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025

Harapan Kaltim Kejar Produksi Sawit Riau Jadi yang Tertinggi Nasional
Bisnis Kalimantan
19 jam yang lalu

Harapan Kaltim Kejar Produksi Sawit Riau Jadi yang Tertinggi Nasional

Merchant & Transaksi QRIS Balikpapan Lampaui Target Tahunan per Juli 2025
Bisnis Kalimantan
25 Agt 2025 | 20:25 WIB

Merchant & Transaksi QRIS Balikpapan Lampaui Target Tahunan per Juli 2025

Pemkot Balikpapan Beberkan Alasan Utama Kenaikan PBB dan NJOP: Karena IKN
Kabar Kalimantan
25 Agt 2025 | 20:24 WIB

Pemkot Balikpapan Beberkan Alasan Utama Kenaikan PBB dan NJOP: Karena IKN

Kementerian BUMN Turun Gunung Bantu Pelosok Kabupaten Paser
Bisnis Kalimantan
25 Agt 2025 | 17:27 WIB

Kementerian BUMN Turun Gunung Bantu Pelosok Kabupaten Paser

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harapan Kaltim Kejar Produksi Sawit Riau Jadi yang Tertinggi Nasional

2

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

PHRI Minta Revisi Aturan Royalti Musik Restoran
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harapan Kaltim Kejar Produksi Sawit Riau Jadi yang Tertinggi Nasional

2

BI Kaget, Transaksi QRIS di Balikpapan Melesat Tiga Kali Lipat per Juli 2025