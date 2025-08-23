Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perusda Balikpapan Jadi Mesin PAD Baru, Restoran dan Hotel Dioptimalkan

Pemerintah Balikpapan mengoptimalkan Perusda dan sektor pajak non-PBB untuk meningkatkan PAD, dengan fokus pada restoran dan hotel, serta menciptakan iklim investasi kondusif.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:07
Share
Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah strategis diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) dan optimalisasi sektor pajak non-PBB. / Bisnis-M Mutawallie Syarawie
Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah strategis diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) dan optimalisasi sektor pajak non-PBB. / Bisnis-M Mutawallie Syarawie
Ringkasan Berita
  • Pemerintah Kota Balikpapan mengoptimalkan Perusahaan Daerah (Perusda) dan sektor pajak non-PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  • Restrukturisasi manajemen Perusda dilakukan dengan memangkas jajaran direksi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk memperluas potensi pendapatan.
  • Keberhasilan strategi diversifikasi PAD ini bergantung pada terciptanya iklim investasi yang kondusif dan penerapan zero tolerance terhadap praktik birokratis yang menghambat usaha.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah strategis diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) dan optimalisasi sektor pajak non-PBB. 

Keputusan ini merupakan respons terhadap keterbatasan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai belum maksimal dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menegaskan bahwa kontribusi PBB terhadap kas daerah masih jauh dari ekspektasi. 

"PAD itu bukan hanya melalui PBB. Saya tanya ke Dispenda, tidak begitu maksimal untuk menopang APBD kita, hanya berapa miliar saja," kata Rahmad Mas'ud kepada media, Jumat (22/8/2025).

Dalam upaya mengoptimalkan PAD, kata Rahmad, pemerintah kota telah melakukan restrukturisasi manajemen Perusda dengan memangkas jajaran direksi. 

Langkah ini dimaksudkan untuk menempatkan figur-figur berintegritas dan berkompeten dalam mengelola aset daerah secara profesional.

Baca Juga

Sebagai konsekuensi logis dari strategi tersebut, beberapa Perusda telah menandatangani kerja sama atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan pemerintah kabupaten/kota lain guna memperluas potensi pendapatan.

Selain itu, dia menyebutkan pihaknya mengarahkan perhatian pada sektor pajak yang selama ini belum tergarap optimal. 

"Saya menginstruksikan kepada dinas-dinas yang punya penghasilan PAD untuk berinovasi, termasuk pajak restoran, pajak parkir, dan pajak perhotelan," kata dia.

Kendati demikian, Rahmad menegaskan kesuksesan implementasi strategi diversifikasi PAD ini sangat bergantung pada terciptanya iklim investasi yang kondusif. 

"Kota ini harus aman dan kondusif sehingga para pelaku usaha merasa nyaman dan pendatang juga betah tinggal di Balikpapan," tegasnya. 

Dia mengungkapkan bahwa sejalan dengan komitmen menciptakan kemudahan berusaha, pemerintah kota menerapkan pendekatan zero tolerance terhadap praktik-praktik birokratis yang mempersulit dunia usaha, khususnya dalam hal perizinan. 

Keputusan strategis ini tidak terlepas dari dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait polemik kenaikan PBB di berbagai daerah. 

Sebelumnya, pemerintah Balikpapan telah menunda penyesuaian tarif PBB P2 menyusul arahan Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran tertanggal 14 Agustus yang menginstruksikan kepala daerah mengambil langkah antisipatif.

Menindaklanjuti arah dari pusat tersebut, pemerintah kota bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi untuk mengkaji situasi spesifik Balikpapan dan merumuskan respons yang tepat sasaran. Rahmad menuturkan masyarakat tidak perlu khawatir. 

"Kami di jajaran Pemerintah Kota Balikpapan akan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak mungkin berniat memberatkan warga," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
10 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium
11 jam yang lalu

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tagihan PBB di Balikpapan Tembus Rp9 Juta, Wali Kota Buka Suara

Tagihan PBB di Balikpapan Tembus Rp9 Juta, Wali Kota Buka Suara

Pemkot Balikpapan Tunda Penyesuaian Tarif PBB-P2

Pemkot Balikpapan Tunda Penyesuaian Tarif PBB-P2

Keterbatasan Fiskal Paksa Pemkot Balikpapan Sesuaikan NJOP

Keterbatasan Fiskal Paksa Pemkot Balikpapan Sesuaikan NJOP

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

APBD Balikpapan Terancam Gara-gara Dana Pusat Macet

APBD Balikpapan Terancam Gara-gara Dana Pusat Macet

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

Mendagri Minta Pemda Kreatif Cari Pendapatan, Jangan Beratkan Masyarakat

Mendagri Minta Pemda Kreatif Cari Pendapatan, Jangan Beratkan Masyarakat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Perusda Balikpapan Jadi Mesin PAD Baru, Restoran dan Hotel Dioptimalkan
Kabar Kalimantan
17 jam yang lalu

Perusda Balikpapan Jadi Mesin PAD Baru, Restoran dan Hotel Dioptimalkan

Kaltim Raih DTU Tertinggi 2025, Kalbar Bergantung Dana Pemerintah Pusat
Bisnis Kalimantan
17 jam yang lalu

Kaltim Raih DTU Tertinggi 2025, Kalbar Bergantung Dana Pemerintah Pusat

Kalbar Penerima Dana Alokasi Umum Terbesar se-Kalimantan pada 2025
Bisnis Kalimantan
18 jam yang lalu

Kalbar Penerima Dana Alokasi Umum Terbesar se-Kalimantan pada 2025

Ekspor Kaltim Terkerek Berkat 14 Perjanjian Dagang Bebas FTA
Bisnis Kalimantan
18 jam yang lalu

Ekspor Kaltim Terkerek Berkat 14 Perjanjian Dagang Bebas FTA

Kaltim Genjot Ekspor di Tengah Ancaman Transisi Energi
Bisnis Kalimantan
19 jam yang lalu

Kaltim Genjot Ekspor di Tengah Ancaman Transisi Energi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tagihan PBB di Balikpapan Tembus Rp9 Juta, Wali Kota Buka Suara

2

Kaltim Genjot Ekspor di Tengah Ancaman Transisi Energi

3

Ekspor Kaltim Terkerek Berkat 14 Perjanjian Dagang Bebas FTA

4

Perusda Balikpapan Jadi Mesin PAD Baru, Restoran dan Hotel Dioptimalkan

5

Kalbar Penerima Dana Alokasi Umum Terbesar se-Kalimantan pada 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Objek Wisata Oluhuta Paradise di Gorontalo
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tagihan PBB di Balikpapan Tembus Rp9 Juta, Wali Kota Buka Suara

2

Kaltim Genjot Ekspor di Tengah Ancaman Transisi Energi

3

Ekspor Kaltim Terkerek Berkat 14 Perjanjian Dagang Bebas FTA

4

Perusda Balikpapan Jadi Mesin PAD Baru, Restoran dan Hotel Dioptimalkan

5

Kalbar Penerima Dana Alokasi Umum Terbesar se-Kalimantan pada 2025