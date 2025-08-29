Bisnis Indonesia Premium
BPJS Gandeng Korpri, 300 ASN Balikpapan Digembleng Program JKN

BPJS Kesehatan dan Korpri berkolaborasi di Balikpapan untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang JKN, melibatkan 300 peserta luring dan ribuan daring.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 13:42
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggaet Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional. / Bisnis-Fanny Kusumawardhani
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggaet Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional. / Bisnis-Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Korpri untuk memperkuat ekosistem kesehatan nasional melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Balikpapan.
  • Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang hak dan kewajiban dalam skema JKN serta mendorong budaya gotong royong di bidang kesehatan.
  • BPJS Kesehatan dan Korpri berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata, mudah, dan berkualitas bagi seluruh ASN dan keluarganya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggaet Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional. 

Melalui penyelenggaraan Sinergi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Balikpapan, kegiatan hybrid yang melibatkan 300 peserta luring dan ribuan peserta daring se-Indonesia ini bertujuan mengoptimalkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap hak dan kewajiban dalam skema JKN.

Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Korpri, Oni Bibin Bintoro, menyatakan kolaborasi ini bukan sekadar aspek administratif semata. 

"Kerja sama antara Korpri dan BPJS Kesehatan bukan hanya tentang memastikan hak peserta JKN terpenuhi, tetapi juga tentang bagaimana ASN mampu menjadi motor penggerak budaya gotong royong di bidang kesehatan," kata Oni Bibin Bintoro dalam keterangan resmi, Kamis (28/8/2025). 

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, Falah Rakhmatiana, menjelaskan pentingnya transformasi mutu layanan JKN dengan branding "Mudah, Cepat, Setara". 

"Diharapkan para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Program JKN, baik dari sisi prosedur maupun pemenuhan hak dan kewajiban sebagai peserta," kata Falah.

Dia menyebutkan, BPJS Kesehatan dan Korpri berupaya memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, mudah, dan berkualitas bagi seluruh ASN serta keluarga.

Adapun, langkah progresif ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Keberlanjutan Program JKN yang menjadi tulang punggung perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Taufan Bara Mukti

Kazakhstan Bidik Komoditas Balikpapan, Minyak Sawit dan Perikanan Jadi Primadona
Bisnis Kalimantan
9 jam yang lalu

Kazakhstan Bidik Komoditas Balikpapan, Minyak Sawit dan Perikanan Jadi Primadona

Komitmen Balikpapan Potong Birokrasi dan Terapkan Relaksasi Pajak Berlapis
Kabar Kalimantan
10 jam yang lalu

Komitmen Balikpapan Potong Birokrasi dan Terapkan Relaksasi Pajak Berlapis

BPJS Gandeng Korpri, 300 ASN Balikpapan Digembleng Program JKN
Kabar Kalimantan
11 jam yang lalu

BPJS Gandeng Korpri, 300 ASN Balikpapan Digembleng Program JKN

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim
Bisnis Kalimantan
28 Agt 2025 | 12:43 WIB

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim

Euforia IKN Memudar, Properti Balikpapan Turun Pamor
Bisnis Kalimantan
28 Agt 2025 | 12:21 WIB

Euforia IKN Memudar, Properti Balikpapan Turun Pamor

