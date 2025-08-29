BPJS Gandeng Korpri, 300 ASN Balikpapan Digembleng Program JKN

BPJS Kesehatan dan Korpri berkolaborasi di Balikpapan untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang JKN, melibatkan 300 peserta luring dan ribuan daring.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggaet Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional.

Melalui penyelenggaraan Sinergi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Balikpapan, kegiatan hybrid yang melibatkan 300 peserta luring dan ribuan peserta daring se-Indonesia ini bertujuan mengoptimalkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap hak dan kewajiban dalam skema JKN.

Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Korpri, Oni Bibin Bintoro, menyatakan kolaborasi ini bukan sekadar aspek administratif semata.

"Kerja sama antara Korpri dan BPJS Kesehatan bukan hanya tentang memastikan hak peserta JKN terpenuhi, tetapi juga tentang bagaimana ASN mampu menjadi motor penggerak budaya gotong royong di bidang kesehatan," kata Oni Bibin Bintoro dalam keterangan resmi, Kamis (28/8/2025).

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, Falah Rakhmatiana, menjelaskan pentingnya transformasi mutu layanan JKN dengan branding "Mudah, Cepat, Setara".

"Diharapkan para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Program JKN, baik dari sisi prosedur maupun pemenuhan hak dan kewajiban sebagai peserta," kata Falah.

Dia menyebutkan, BPJS Kesehatan dan Korpri berupaya memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, mudah, dan berkualitas bagi seluruh ASN serta keluarga.

Adapun, langkah progresif ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Keberlanjutan Program JKN yang menjadi tulang punggung perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.