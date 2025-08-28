Bisnis Indonesia Premium
Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim

Indosat Ooredoo Hutchison mempercepat transformasi digital desa di Kaltim dengan layanan HiFi Air, kolaborasi multipihak, dan penguatan infrastruktur.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:43
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengumumkan strategi komprehensif untuk mempercepat transformasi digital di desa-desa penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui 3 pendekatan prioritas di Kalimantan Timur (Kaltim).. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengumumkan strategi komprehensif untuk mempercepat transformasi digital di desa-desa penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui 3 pendekatan prioritas di Kalimantan Timur (Kaltim).. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) meluncurkan layanan Indosat HiFi Air untuk mempercepat transformasi digital di desa-desa penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
  • Strategi IOH mencakup pemetaan kebutuhan lokal, kolaborasi multipihak, dan penguatan infrastruktur serta literasi digital untuk memastikan program digitalisasi berkelanjutan.
  • Ekspansi jaringan dilakukan melalui kota-kota besar sebagai hub utama, dengan penambahan Base Transceiver Station (BTS) dan optimisasi jaringan untuk menjaga kualitas layanan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengumumkan strategi komprehensif untuk mempercepat transformasi digital di desa-desa penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui 3 pendekatan prioritas di Kalimantan Timur (Kaltim).

VP Head of Region Kalimantan IOH, Sugiyanto, menyatakan pihaknya meluncurkan layanan Indosat HiFi Air sebagai solusi internet rumah tanpa kabel yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan geografis beragam di wilayah tersebut. 

Layanan ini memanfaatkan jaringan 4G IOH yang telah menjangkau lebih dari 90% populasi Indonesia, termasuk area pedalaman Kaltim.

"Kami yakin transformasi digital di desa-desa penyangga IKN akan menjadi contoh bagaimana teknologi bisa menghadirkan inklusi sosial dan pertumbuhan ekonomi yang merata," ucap Sugiyanto dalam keterangan resmi, Kamis (28/8/2025).

Dia menambahkan, IOH memetakan strategi prioritas melalui pendekatan sistematis yang mencakup pemetaan kebutuhan lokal untuk mengidentifikasi potensi ekonomi dan sosial setiap desa. 

Hal ini memungkinkan solusi digital disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, mulai dari sektor pertanian, UMKM, hingga layanan publik.

Selanjutnya, Sugiyanto menyebutkan kolaborasi multipihak menjadi kunci utama melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, dan komunitas untuk memastikan program digitalisasi berkelanjutan. 

Tak kalah pentingnya, penguatan infrastruktur dan literasi digital dilakukan secara simultan dengan memperluas jaringan telekomunikasi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.

Menariknya, strategi IOH menggunakan kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, dan Banjarmasin dinilai sebagai hub utama dalam perluasan layanan ke desa-desa sekitarnya. 

Dari titik-titik strategis ini, perusahaan melakukan ekspansi jaringan secara bertahap ke desa penyangga dengan menambah Base Transceiver Station (BTS) baru.

Sugiyanto menjelaskan penerapan teknologi optimisasi jaringan juga dilakukan untuk menjaga kualitas layanan, baik di area dengan kepadatan tinggi maupun geografis menantang. 

Sistem monitoring kualitas layanan real-time melalui Network Operations Center (NOC) guna memastikan koneksi tetap stabil dan konsisten bagi pelanggan.

Adapun dia menuturkan pihaknya menunjukkan komitmen terhadap program pemerintah dengan membuka ruang kolaborasi dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

"Kami melihat koperasi sebagai mitra strategis untuk mempercepat penetrasi layanan digital ke desa," pungkasnya.

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Taufan Bara Mukti

