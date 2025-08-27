Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Benang Merah Stimulus BI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kaltim

Bank Indonesia mengucurkan stimulus ekonomi di Kaltim melalui relaksasi GWM dan pembelian SBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli, dan meningkatkan ekspor.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:22
Share
Gubenur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (29/11/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Gubenur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (29/11/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Ringkasan Berita
  • Bank Indonesia mengucurkan stimulus ekonomi melalui relaksasi Giro Wajib Minimum dan pembelian Surat Berharga Negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
  • Stimulus ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendukung sektor industri pengolahan, proyek strategis nasional, serta belanja pemerintah.
  • BI Balikpapan juga meluncurkan program pelatihan ekspor untuk UMKM guna meningkatkan daya saing global dan mengubah lanskap ekonomi Kalimantan Timur menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bank Indonesia (BI) mengucurkan stimulus ekonomi senilai ratusan triliun melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. 

Kepala Kantor Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan langkah strategis ini diharapkan mampu mengakselerasi penyaluran kredit dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak.

"Kedua kebijakan ini merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dan BI untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025). 

Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Balikpapan diprediksi akan didorong oleh tiga pilar utama, yaitu sektor industri pengolahan, implementasi proyek strategis nasional, dan optimalisasi belanja pemerintah.

Sementara itu, stimulus ekspor diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan seiring perbaikan kondisi global.

Di sisi lain, Penajam Paser Utara (PPU) tengah bersiap menjadi lokomotif pertumbuhan baru dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai katalis utama. 

Baca Juga

Proyek megah ini diperkirakan akan menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi regional.

Kabupaten Paser, dengan andalannya sektor pertambangan batu bara, diproyeksi akan memanfaatkan musim kering pada kuartal III dan IV tahun 2025 untuk meningkatkan produksi. 

"Kondisi cuaca yang mendukung diharapkan mampu mendongkrak kinerja ekspor mereka (batu bara)," jelasnya. 

Dalam upaya pemberdayaan sektor riil, BI Balikpapan menggulirkan program pelatihan ekspor yang telah menjangkau 70 pelaku UMKM. 

Program komprehensif ini mencakup standardisasi produk, teknik pengemasan berkualitas internasional, hingga prosedur perizinan di Bea Cukai.

Menurut Robi, strategi ini sejalan dengan visi menjadikan UMKM tidak hanya sebagai pemain domestik, tetapi juga kompetitor global yang mampu bersaing baik secara mandiri maupun melalui skema agregator di kota-kota besar. 

Langkah progresif ini diharapkan dapat mengubah lanskap ekonomi Kalimantan Timur menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Adapun, dia menuturkan kombinasi kebijakan moneter BI dan dukungan fiskal pemerintah mencerminkan komitmen bersama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO
Premium
35 menit yang lalu

Sinergi TikTok Shop–Tokopedia Ini Bisa Percepat Jalur Laba GOTO

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025
Premium
1 jam yang lalu

Bahan Bakar Saham Crazy Rich Hermanto Tanoko Avia Avian (AVIA) Menyala di Semester II/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

Harapan Kaltim Kejar Produksi Sawit Riau Jadi yang Tertinggi Nasional

Harapan Kaltim Kejar Produksi Sawit Riau Jadi yang Tertinggi Nasional

Kementerian BUMN Turun Gunung Bantu Pelosok Kabupaten Paser

Kementerian BUMN Turun Gunung Bantu Pelosok Kabupaten Paser

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

Sinergi Lintas Sektor Dorong Pemulihan Padi Pasca Banjir Demak

Jarak BI Rate vs LPS Rate jadi Sorotan, Jangan Ada Matahari Kembar

Jarak BI Rate vs LPS Rate jadi Sorotan, Jangan Ada Matahari Kembar

Pemerintah Pede Ekonomi Kuartal III/2025 Tetap Tumbuh Tinggi

Pemerintah Pede Ekonomi Kuartal III/2025 Tetap Tumbuh Tinggi

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

Ragam Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim
Bisnis Kalimantan
6 jam yang lalu

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim

Euforia IKN Memudar, Properti Balikpapan Turun Pamor
Bisnis Kalimantan
7 jam yang lalu

Euforia IKN Memudar, Properti Balikpapan Turun Pamor

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025
Bisnis Kalimantan
7 jam yang lalu

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

BI Sebut QRIS Berhasil Dongkrak PAD hingga Lima Kali Lipat
Bisnis Kalimantan
13 jam yang lalu

BI Sebut QRIS Berhasil Dongkrak PAD hingga Lima Kali Lipat

Benang Merah Stimulus BI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kaltim
Bisnis Kalimantan
27 Agt 2025 | 15:22 WIB

Benang Merah Stimulus BI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kaltim

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BI Sebut QRIS Berhasil Dongkrak PAD hingga Lima Kali Lipat

2

Euforia IKN Memudar, Properti Balikpapan Turun Pamor

3

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

4

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BI Sebut QRIS Berhasil Dongkrak PAD hingga Lima Kali Lipat

2

Euforia IKN Memudar, Properti Balikpapan Turun Pamor

3

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

4

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim