Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Brimob Kaltim dikirim ke Jakarta untuk memperkuat pengamanan demo pada 30 Agustus 2025, di bawah kendali Polda Metro Jaya, dengan fokus pada profesionalisme.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Satu Satuan Samapta Khusus (SSK) personel Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Kalimantan Timur diberangkatkan ke Jakarta untuk memperkuat pengamanan aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025).

Pengiriman pasukan elit ini dilakukan dalam rangka Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Metro Jaya menghadapi potensi demonstrasi yang dapat mengganggu stabilitas.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro memimpin langsung apel keberangkatan di Lapangan Apel Makosat, Stalkuda, Balikpapan.

"Tolong jaga perilaku rekan-rekan sekalian. Jangan sampai nanti malah menjadi pemicu," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/8/2025).

Lebih lanjut, pejabat tertinggi kepolisian Kaltim tersebut menekankan pentingnya profesionalisme dan pengendalian emosi.

Hal ini mengingat sensitivitas situasi yang akan dihadapi di Jakarta.

"Kalian harus bisa menjaga emosi dan tunjukkan bahwa kita sudah terbiasa dengan hal seperti ini," terang Endar.

Dia berharap, agar personel dapat kembali dalam keadaan sehat dan lengkap.

Sementara itu, Kabagops Satbrimob Polda Kaltim AKP Nugroho Widihyanto menegaskan kesiapan mental dan fisik seluruh personel yang diberangkatkan.

"Kami telah mempersiapkan anggota dengan matang. Mereka siap menjalankan tugas dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik Polri," tegasnya.

Senada, Dansat Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andy Rifai menyampaikan komitmennya terhadap konsep Brimob Nusantara.

"Ini adalah wujud dari Brimob Nusantara, di mana kami selalu siap sedia membantu Polda lain yang membutuhkan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pengiriman pasukan Brimob dari daerah ke Jakarta bukanlah hal baru dalam dinamika keamanan nasional. Namun, momen ini menunjukkan urgensi situasi keamanan di ibukota yang memerlukan penguatan personel dari berbagai daerah.