Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Brimob Kaltim dikirim ke Jakarta untuk memperkuat pengamanan demo pada 30 Agustus 2025, di bawah kendali Polda Metro Jaya, dengan fokus pada profesionalisme.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 22:41
Share
Ilustrasi-Kondisi apel polisi saat mempersiapkan demo mahasiswa hari ini. Ada polisi bersenjata lengkap dan ada juga mobil rantis/Anshary
Ilustrasi-Kondisi apel polisi saat mempersiapkan demo mahasiswa hari ini. Ada polisi bersenjata lengkap dan ada juga mobil rantis/Anshary

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Satu Satuan Samapta Khusus (SSK) personel Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Kalimantan Timur diberangkatkan ke Jakarta untuk memperkuat pengamanan aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025). 

Pengiriman pasukan elit ini dilakukan dalam rangka Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Metro Jaya menghadapi potensi demonstrasi yang dapat mengganggu stabilitas. 

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro memimpin langsung apel keberangkatan di Lapangan Apel Makosat, Stalkuda, Balikpapan. 

"Tolong jaga perilaku rekan-rekan sekalian. Jangan sampai nanti malah menjadi pemicu," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/8/2025).

Lebih lanjut, pejabat tertinggi kepolisian Kaltim tersebut menekankan pentingnya profesionalisme dan pengendalian emosi. 

Hal ini mengingat sensitivitas situasi yang akan dihadapi di Jakarta. 

Baca Juga

"Kalian harus bisa menjaga emosi dan tunjukkan bahwa kita sudah terbiasa dengan hal seperti ini," terang Endar.

Dia berharap, agar personel dapat kembali dalam keadaan sehat dan lengkap.

Sementara itu, Kabagops Satbrimob Polda Kaltim AKP Nugroho Widihyanto menegaskan kesiapan mental dan fisik seluruh personel yang diberangkatkan. 

"Kami telah mempersiapkan anggota dengan matang. Mereka siap menjalankan tugas dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik Polri," tegasnya. 

Senada, Dansat Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andy Rifai menyampaikan komitmennya terhadap konsep Brimob Nusantara. 

"Ini adalah wujud dari Brimob Nusantara, di mana kami selalu siap sedia membantu Polda lain yang membutuhkan," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, pengiriman pasukan Brimob dari daerah ke Jakarta bukanlah hal baru dalam dinamika keamanan nasional. Namun, momen ini menunjukkan urgensi situasi keamanan di ibukota yang memerlukan penguatan personel dari berbagai daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Mutawallie Syarawie
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
1 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
5 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Situasi Terkini Demonstrasi di Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Situasi Terkini Demonstrasi di Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Polisi Tembaki Gas Air Mata Berkali-kali, Ibu-ibu Lemas dan Tersungkur di Jalan

Polisi Tembaki Gas Air Mata Berkali-kali, Ibu-ibu Lemas dan Tersungkur di Jalan

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim

Indosat Ooredoo Hutchison Rancang Strategi Bangun Jaringan Desa Digital Kaltim

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

Penerimaan Pajak Kaltimtara Anjlok 35,84% pada Juli 2025

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Uya Kuya Sampaikan Permintaan Maaf ke Masyarakat, Minta Kesempatan Sekali Lagi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo
Kabar Kalimantan
53 menit yang lalu

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Kebutuhan Harian Beras Balikpapan 38 Ton, Bulog Suplai 42 Ton
Kabar Kalimantan
3 jam yang lalu

Kebutuhan Harian Beras Balikpapan 38 Ton, Bulog Suplai 42 Ton

Kazakhstan Bidik Komoditas Balikpapan, Minyak Sawit dan Perikanan Jadi Primadona
Bisnis Kalimantan
29 Agt 2025 | 15:38 WIB

Kazakhstan Bidik Komoditas Balikpapan, Minyak Sawit dan Perikanan Jadi Primadona

Komitmen Balikpapan Potong Birokrasi dan Terapkan Relaksasi Pajak Berlapis
Kabar Kalimantan
29 Agt 2025 | 14:16 WIB

Komitmen Balikpapan Potong Birokrasi dan Terapkan Relaksasi Pajak Berlapis

BPJS Gandeng Korpri, 300 ASN Balikpapan Digembleng Program JKN
Kabar Kalimantan
29 Agt 2025 | 13:42 WIB

BPJS Gandeng Korpri, 300 ASN Balikpapan Digembleng Program JKN

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kebutuhan Harian Beras Balikpapan 38 Ton, Bulog Suplai 42 Ton

2

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Jembatan Mahakam Bergeser Ditabrak Tongkang, BBPJN Kaltim Minta Ganti Rugi Rp35 Miliar

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

Penerimaan Pajak Kaltim dan Kaltara Sentuh Rp2,01 Triliun per Januari 2025

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

54 Menara Pemancar (BTS) On Air Dukung IKN

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pebisnis Taksi Konvensional Kalsel Semakin Tertekan

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Pengumuman Hasil Seleksi Pejabat Otorita IKN Ditunda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kebutuhan Harian Beras Balikpapan 38 Ton, Bulog Suplai 42 Ton

2

Brimob Kaltim Terbang ke Jakarta Antisipasi Demo