Harga Bapok Kaltim pada Pekan Ketiga Maret 2023, Begini Datanya

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Harga komoditas bahan pokok di Provinsi Kalimantan Timur pekan ketiga Maret 2023 terpantau stabil dibandingkan minggu sebelumnya. Beras, minyak goreng, dan cabai umumnya menunjukkan tren stabil dalam seminggu terakhir.

Sementara itu, beberapa komoditas seperti telur ayam ras, minyak goreng kemasan, dan cabai rawit merah mengalami peningkatan harga. Di sisi lain, bawang merah dan daging ayam ras mengalami penurunan harga.

Dikutip dari Sistem Informasi Perdagangan Kalimantan Timur, berikut daftar sejumlah harga bahan pokok, per hari ini Jumat (17/3/2023).

Beras

Bahan pokok beras yang tersedia memiliki jenis dan tingkat kualitas berbeda. Untuk harga beras medium mengalami penurunan harga dari Rp 11.625 per kilogram menjadi Rp 11.000 per kilogram, diikuti Beras Premium dari Rp 13.244 per kilogram ke Rp 12.363 per kilogram, dan Beras Termurah dari Rp 9.400 per kilogram ke Rp 9.000 per kilogram.

Gula Pasir Curah

Harga gula pasir curah terpantau dinamis sepanjang seminggu kebelakang, turun dari Rp 15.000 ke Rp 14.000, kemudian naik kembali ke Rp 15.000.

Minyak Goreng

Minyak goreng jenis curah dan kemasan sederhana lazim digunakan untuk kebutuhan menggoreng dan mengolah bahan makanan oleh masyarakat di Kaltim. Terpantau harga minyak goreng curah turun dari Rp 15.000 ke Rp 14.000 dan stabil selama periode tersebut.

Sedangkan, Minyak Goreng Kemasan Sederhana naik dari Rp 14.000 ke Rp 15.000 selama periode tersebut.

Telur Ayam Ras

Per hari ini, harga telur mencapai Rp29.500, naik dari Rp 28.000 pada minggu sebelumnya.

Bawang Merah

Harga bawang merah turun dari Rp39.000 ke Rp36.000 pada Jum’at (17/3).

Bawang Putih

Bawang putih mengalami kenaikan harga dari Rp30.500 ke Rp32.500 sepanjang minggu ini.

Daging Ayam Ras

Harga daging ayam ras di pasar tradisional terpantau stabil di harga Rp 30.000 meski sempat turun ke Rp29.000.

Cabai

Cabai merah besar dan cabai merah keriting tetap stabil di angka Rp50.000 selama periode tersebut. Sementara itu, harga cabai rawit merah naik dari Rp60.000 ke Rp66.000, dimana cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 sepanjang minggu ini.

