Berharap Peluang Manis Penerbangan Internasional Langsung ke Kaltim

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Sejumlah pihak duduk bersama dalam membahas peluang atas konektivitas dan layanan penerbangan baru menuju Provinsi Kalimantan Timur, khususnya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan ada berbagai maskapai dari berbagai negara, termasuk dari Eropa, China, Taiwan, Uni Emirat Arab, Qatar dan Australia yang berpotensi bekerja sama.

"Kami berharap ada penambahan rute baru menuju Kaltim, khususnya IKN," ujarnya di hadapan awak media, Rabu (7/6/2023).

Dia menambahkan, titik nol IKN sebagai tempat representasi ibu kota negara baru, akan menjadi tujuan wisata utama. Diharapkan agar ada komunikasi lanjutan mengenai hal ini.

Sebagaimana diketahui, PT Angkasa Pura I dan Asosiasi Penerbangan Internasional, Board of Airline Representatives Indonesia (Barindo) mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan penting dalam bidang pariwisata dan penerbangan dalam focus group discussion (FGD).

Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, perwakilan Kepala Otorita IKN, Walikota Balikpapan, Muspida, serta pelaku usaha pariwisata. Tak kurang dari 30 maskapai internasional anggota Barindo dan 7 maskapai domestik turut ambil bagian dalam pertemuan ini.

Hal ini merupakan upaya strategis dalam merespons program Pemerintah yang merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN.

Direktur Operasi PT Angkasa Pura I, MMA Indah Preastuty menyoroti identifikasi hambatan yang dihadapi dalam upaya membangun konektivitas dan mengembangkan rute penerbangan di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.

"Dengan adanya FGD ini, seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dan berinovasi dalam membangun konektivitas dan pengembangan rute penerbangan dari dan ke bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I," katanya.

Sementara itu, Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Balikpapan Lili Tan mengungkapkan bahwa IKN memang telah menjadi magnet bagi wisatawan maupu investor, tetapi ada peluang untuk menggali lebih dalam dan menemukan daya tarik lainnya.

“Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menarik mereka dari luar ke Balikpapan," ungkapnya.

Namun, dia juga menekankan pentingnya mengeksplorasi dan mempromosikan destinasi wisata lain di sekitar area tersebut, mengingat hampir 80 persen wisatawan tertarik untuk melihat IKN.

"Yang ditawarkan dalam paket adalah titik nol, tetapi kita bisa berbagi dengan paket wisata lain. Misalnya, pagi di IKN, lalu dia juga bisa ke penangkaran, ke kebun sayur, atau dia mau susur mangrove," katanya.

Hal tersebut dapat mengubah persepsi bahwa kunjungan ke Balikpapan dan Kalimantan Timur secara umum hanya terbatas pada IKN.

Selain wisatawan domestik, kata Lili, harapan ke depannya adalah agar lebih banyak lagi wisatawan mancanegara yang datang ke Kaltim, khususnya Balikpapan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, selama April 2023 ada sebanyak 324 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) atau naik sebesar 0,62 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Adapun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2023 merupakan jumlah terbanyak selama periode Januari 2021 hingga April 2023. Selama periode Januari sampai dengan April 2023, tercatat ada 699 kunjungan wisatawan mancanegara.

"Harapannya, kita tidak perlu ke Jakarta, tapi [bisa penerbangan] langsung jadi lebih murah untuk membuat paket. Kita harus mempersiapkan pariwisata dan infrastrukturnya," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News