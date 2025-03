Pacu Kualitas Pendidikan, Pemprov Kaltim Gandeng Universitas Top Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan ambisi besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayahnya.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan, bahkan menargetkan standar internasional.

Langkah out of the box ini direncanakan terjadi melalui penjajakan kerja sama dengan sejumlah universitas terkemuka dunia, seperti Harvard University, MIT, dan Oxford University.

"Jadi sekolah-sekolah di sini akan kita tingkatkan kualitas pendidikan menjadi sangat-sangat baik. Termasuk bagaimana bekerja sama dengan universitas-universitas unggulan di dunia, jadi bukan hanya universitas di Indonesia saja," ujarnya dikutip Senin (17/3/2025).

Menurutnya, kolaborasi ini akan dijalin dalam berbagai skema baik secara daring maupun luring.

"Offline pada saat mahasiswa di Kaltim sudah siap, maka kita akan upayakan mereka (dosen terbang) datang ke Indonesia, khususnya ke Kaltim," katanya.

Pemerintah Provinsi juga berjanji untuk menyiapkan beasiswa bagi putra-putri Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah sebagai solusi sementara.

Namun, Rudy menyebutkan visi jangka panjangnya adalah menjadikan Kaltim sebagai magnet pendidikan nasional, bahkan internasional.

"Yakinlah, kami akan hadirkan sekolah dan perguruan tinggi unggulan di Kalimantan Timur sehingga bukan anak-anak kita yang berkuliah di luar Kaltim, tapi bagaimana mereka yang dari luar Kaltim beramai-ramai untuk menempuh pendidikan di Kalimantan Timur ini," ucapnya.

Dia menilai langkah strategis ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Kaltim sebagai etalase Indonesia dan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan standar pendidikan yang jauh melampaui batas provinsi.

Oleh karena itu, Pemprov Kaltim juga akan mendorong universitas-universitas lokal untuk meningkatkan akreditasi hingga mencapai level unggul.

"Kita juga akan dorong universitas di Kaltim untuk meningkatkan akreditasinya. Jadi akreditasinya tidak hanya baik, tetapi unggul," tuturnya.